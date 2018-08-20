Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Özgün Helikopter Programı'nda bir süredir devam eden tasarım ve üretim faaliyetlerinde önemli bir aşamaya gelindi. T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ilk prototipinin yapımı tamamlandı. Yerli helikopter, yakında ilk uçuşunu gerçekleştirmek adına gün sayıyor.
Helikopter prototiplerinden ilki, üretimin tamamlanmasının ardından yer ve uçuş testlerinin yapılacağı tesislere intikal etti. Burada prototip üzerinde yapılacak yoğun sistem ve yer testleri sonrasında uçuş testlerinin başlatılması öngörülüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle yürütülen Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010'da toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararıyla başlatıldı. Program için 26 Eylül 2013'te TUSAŞ'la sözleşme imzalandı.
Yerli helikopter yakında göklerde olacak!
T625 helikopteri, en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin şekilde faaliyet gösterebilecek.
Atak Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal sistemlerin yanı sıra transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi.
Helikopter, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. Helikopter 2 mürettebat, 12 yolcu kapasitesine sahip.
Kaynak: Teknolojioku
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