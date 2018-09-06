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Yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 09:10 | Son Güncelleme

Yüzde yüz milli kaynaklarla yapılan yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, "Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimizin ilk uçuşu vatana millete hayırlı olsun. Tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ve tebrikler. Rabbimize hamdolsun." dedi.

İLK FOTOĞRAFLAR;

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Ayrıntılar geliyor...

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