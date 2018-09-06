Yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, "Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimizin ilk uçuşu vatana millete hayırlı olsun. Tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ve tebrikler. Rabbimize hamdolsun." dedi.
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