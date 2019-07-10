"Yerli hidrolik kanal deney cihazı" yaptılar

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesince, maliyeti 750 bin lira olan hidrolik kanal deney cihazı, yerli ve milli tasarımlarla 100 bin liraya hazırlandı.

BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, deney cihazlarının "bilgi yoğun cihazlar" olduğunu, bu nedenle dünyada maliyetinden yüksek fiyatlara satıldığını belirtti.

Fakültede kurdukları hidrolik laboratuvarına değinen Kutoğlu, bunun donanımı açısından Türkiye'deki sayılı laboratuvarlardan biri olduğunu dile getirdi.

Bu donanımlardan birinin hidrolik kanal deney cihazı olduğunu ifade eden Kutoğlu, "Bu hidrolik kanalla nehir yataklarındaki, denizlerdeki pek çok olayı modelleyebiliyorsunuz. Aşınmaları, erozyonları, birçok su yapısının davranışlarını modelleyebiliyorsunuz." dedi.

Cihazın piyasada kolay bulunamadığını anlatan Kutoğlu, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız bunun için yurt dışından fiyat teklifi almıştı. Yaklaşık 750 bin lira bir ücretti. Pahalı geldiği için arkadaşlarımız tasarımı kendileri yaptı. Yurt içinden bir firmaya imal ettirdiler. 100 bin liraya mal oldu. Karşınızda yerli ve milli bir tasarım duruyor. Bu artık yurt içi ve yurt dışında pazarlanabilir bir ürün haline geldi. Bu, bizim için gurur verici bir cihaz olarak ortaya çıkmış durumda. Yurt dışında pazarlaması da yapılabilir. Pazarlamasını yapmak isteyen firmalarla seve seve paylaşabiliriz."