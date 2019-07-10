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"Yerli hidrolik kanal deney cihazı" yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 16:40 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesince, maliyeti 750 bin lira olan hidrolik kanal deney cihazı, yerli ve milli tasarımla 100 bin liraya hazırlandı - Dekan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu: - "Bu, bizim için gurur verici bir cihaz olarak ortaya çıkmış durumda. Yurt dışında pazarlaması da yapılabilir"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesince, maliyeti 750 bin lira olan hidrolik kanal deney cihazı, yerli ve milli tasarımlarla 100 bin liraya hazırlandı.

BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, deney cihazlarının "bilgi yoğun cihazlar" olduğunu, bu nedenle dünyada maliyetinden yüksek fiyatlara satıldığını belirtti.

Fakültede kurdukları hidrolik laboratuvarına değinen Kutoğlu, bunun donanımı açısından Türkiye'deki sayılı laboratuvarlardan biri olduğunu dile getirdi.

Bu donanımlardan birinin hidrolik kanal deney cihazı olduğunu ifade eden Kutoğlu, "Bu hidrolik kanalla nehir yataklarındaki, denizlerdeki pek çok olayı modelleyebiliyorsunuz. Aşınmaları, erozyonları, birçok su yapısının davranışlarını modelleyebiliyorsunuz." dedi.

Cihazın piyasada kolay bulunamadığını anlatan Kutoğlu, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız bunun için yurt dışından fiyat teklifi almıştı. Yaklaşık 750 bin lira bir ücretti. Pahalı geldiği için arkadaşlarımız tasarımı kendileri yaptı. Yurt içinden bir firmaya imal ettirdiler. 100 bin liraya mal oldu. Karşınızda yerli ve milli bir tasarım duruyor. Bu artık yurt içi ve yurt dışında pazarlanabilir bir ürün haline geldi. Bu, bizim için gurur verici bir cihaz olarak ortaya çıkmış durumda. Yurt dışında pazarlaması da yapılabilir. Pazarlamasını yapmak isteyen firmalarla seve seve paylaşabiliriz."

Kutoğlu, cihazın çoğaltılarak maliyetinden çok daha yüksek fiyatlarla yurt dışına satılabileceğini belirtti.

Çeliğin bilgiyle harmanlandığını, ortaya katma değeri yüksek bir ürün çıktığını ifade eden Kutoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin de zaten politikası ve 2023 hedefleri bu. Çeliği alıp ham madde olarak işlenebilir malzeme olarak dışarıya satmak değil, burada bilgiyle yoğunlaştırıp, tasarım üretip iç ve dış piyasaya sunabilmek. Bu şekilde pek çok cihazın tasarımını yapabilecek durumdayız. Gelin iş birliği yapalım. Biz tasarlayalım, siz de üretin, yurt dışına ihracat yapın. Yüksek kazanç elde edin."

İnşaat Mühendisliği Bölümünden projenin tasarımcısı Dr. Onur Dündar da hidrolik kanalın birçok alanda kullanılabildiğini söyledi.

Cihazın üzerinde bir otomasyon sistemi bulunduğunu bildiren Kutoğlu, "Bunun yazılımı da tamamen bize ait. Bu sistem, deney düzeyinde otomatik olarak verilerin toplanmasını sağlıyor. Belirlenen noktalara ardışık olarak gidip ve o noktalardaki verileri toplayıp bilgisayara aktarmamızı sağlıyor." dedi.

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BEÜ Hidrolik Laboratuvarı Zonguldak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

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