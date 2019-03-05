"Yerli İHA'lar bu yıl 35 bin saat uçacak"

Kiraz ilçesinde halka hitap eden Soylu, ülkeyi ve devleti yönetenlerin zorluk gördüklerinde müracaatını Anadolu'ya yaptığını, Anadolu'nun vicdanlı, sadakatli, samimi olduğunu söyledi.

İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk mühendislerinin yaptığı insansız hava araçlarının (İHA) 2017'de 17 bin, 2018'de 21 bin saat uçtuğunu belirterek, "2019 planımızda 35 bin saat uçacaklar. Kimseyi kıpırdatmayacaklar." dedi.

Bakan Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"6-7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Türkiye'nin hareket etmesini engellemek için ellerinden gelen bütün güçlerini ortaya koymak istediler. Millet 50 gramlık oy pusulasıyla tokadı vurdu, kalktılar tekrar oyun kurdular. Sadece 780 bin kilometrekarenin ülkesi değiliz. O muhteşem Osmanlı'yla dünyaya 600 yılın üzerinde hüküm sürdük ama Amerika, Avrupa gibi kimseyi soyup soğana çevirmedik. Hak, hakikat, kardeşlik getirdik. Biz vicdanı olan bir milletiz. Biz niçin zengin olmak istiyoruz, eve çoluk çocuğumuz daha rahat yaşasın ama sadece bu değil. Biz kuvvetli olacağız ki dünyada haksızlık yapanlara 'dur' diyeceğiz, 'yapamazsın' diyeceğiz, önünü keseceğiz."

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Soylu, artık Türkiye'nin kendi insansız hava aracını yaptığını söyledi.

Soylu, "2017 yılında 17 bin saat, 2018 yılında 21 bin saat uçtular. 2019 planımızda 35 bin saat uçacaklar. Kimseyi kıpırdatmayacaklar. Terör örgütünü söktük. 2019 yılı onlar için gazap yılı olacak. Sizden istirhamımız hızımızı kesmeyin." diye konuştu.