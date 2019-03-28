Yerli İHA’lardaki başarı Akıncı taarruz uçağımızı hızlandırıyor

İsrail’in Türkiye’ye vermediği insansız hava aracı (İHA)’ları 5’de 1’i fiyatına yerli imkânlarla üreten Baykar, taarruz tipi Akıncı İHA’yı bu yılın Ağustos ayında test için havalandırmayı hedefliyor. Şimdiye kadar Baykar’ın Türkiye’de kullanıma sunduğu Bayraktar TB-2 modeli 75 adet İHA ile teröristlerin yeri kolayca belirleniyor. Kandil’de son olarak terörist başının yakın çalışma ekibini koordinatlayıp, Türk Hava Kuvvetleri F16’larının kolayca vurmasını sağlayan Bayraktar İHA’lar, birçok dost ülkeden de sipariş ediliyor. Katar’dan sonra Ukrayna içinde 6 adet İHA üretimine başlandı. Baykar en önemli projesi taarruz tipi insansız hava aracı Akıncı içinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ağustos ayında test uçuşlarının başlaması planlanan Akıncı taarruzi insansız hava aracına, bin 350 kilo faydalı yük yüklenebilecek. Yerli yazılımla yönetilen ve üretilen Som-A, Cirit, MK-82 ve Bozok gibi füzelerin yanı sıra yeni test edilen milli akıllı mühimmatlarda Akıncı’da kullanılabilecek. Akıncı taarruz tipi SİHA’ların 2020 yılı başında Türk Silahlı Kuvvetler operasyonlarında kullanılması hedefleniyor.

Katar ve Ukrayna gibi ülkelerinde sipariş verdiği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin satışına onayladığı Bayraktar TB-2 modeli insansız hava araçlarının şimdiye kadar yaptığı yaklaşık 90 bin saatlik uçuşa ait veriler, Akıncı taarruz tipi insansız hava araçlarında da kullanılacak. Yapay zekâ yazılımlar ile yapılan kayıtlardaki, insan hareketlilikleri, bölgenin topoğrafik yapısı gibi birçok bilgi hızlıca analiz edilebilecek. 24 saat aralıksız uçarak kritik bölgelerden görüntü kaydeden yerli İHA’ların operasyondaki başarısı Akıncı ismi verilen yeni taarruz tipi silahlı, insansız hava araçlarının üretimini de hızlandırıyor. Terör örgütünün kurucu kadrosunda bulunan ve İnterpolün kırmızı bülteni ile aranan Rıza Altun’un son olarak Kandil’de yerinin belirlenerek F-16 ile vurulmasına imkân sağlayan İHA’lar artık silahlı olarak teröristlere anında müdahale ediyor. Çok daha pratik ve hızlı savunma imkanı sağlayacak Akıncı’da keşif ve istihbarat faaliyeti, silahlı müdahale ile birleşecek. Böylece Türkiye, milli imkanları ile bu sınıfta Silahlı İnsansız Hava Aracı üreten 3 ülkeden biri olacak. Afrin operasyonundan bu tarafa kaliteli görüntü kaydı ve veri transferi ile Orta Doğu ülkelerinin gözdesi olan Türk İHA’larına Katar ve Ukrayna’dan sonra yeni müşterilerinde geldiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 69 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ise 6 adet olmak üzere 75 tane Bayraktar TB2 milli İHA görev yapıyor. "İsrail dağı taşı bombalatmış"

1990’lı yıllarda Türkiye’nin envanterine kattığı ilk insansız hava araçları İsrail yapımı Heron ve ABD yapımı GNAT modelleriydi. 2000’li yıllarda GNAT’ın gelişmiş versiyonları olan Predator ve Repaer SİHA’larının Türkiye’ye satışına ABD Kongresi’nden izin çıkmaması üzerine Türkiye, kendi SİHA’larını geliştirme sürecini hızlandırmıştı. Türkiye, 2008’de MQ-1 Predator ve MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracı alımı için ABD yönetimine talep mektubu göndermişti. Ancak, ABD, PKK hedeflerinin havadan vurulmasında etkili olan akıllı mühimmatların satışı konusunda Türkiye’ye sorun çıkarmıştı. Türkiye, bir dönem İsrail’den 10 Heron kiralamıştı. Ancak İsrail, Türkiye tarafından görüntü sistemi yerleştirilecek silahlı Heron projesini daha sonra iptal etti. Eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, daha önce yaptığı bir açıklamada, “İsrail’den aldığımız İHA’ların ürettiği bilgilere dayanarak yapılan bu bombalamaların önemli bir bölümünün isabetsiz olduğunu sonradan anladık. Sonradan anladık ki dağı taşı bombalamışız aslında” demişti.

Yerli İHA’lardaki başarı Akıncı taarruz uçağımızı hızlandırıyor

Yerli İHA’lardaki başarı Akıncı taarruz uçağımızı hızlandırıyor

Yerli İHA’lardaki başarı Akıncı taarruz uçağımızı hızlandırıyor

Yerli İHA’lardaki başarı Akıncı taarruz uçağımızı hızlandırıyor

Yerli İHA’lardaki başarı Akıncı taarruz uçağımızı hızlandırıyor

Yerli İHA’lardaki başarı Akıncı taarruz uçağımızı hızlandırıyor

Yerli İHA’lardaki başarı Akıncı taarruz uçağımızı hızlandırıyor

Yerli İHA’lardaki başarı Akıncı taarruz uçağımızı hızlandırıyor

Yerli İHA’lardaki başarı Akıncı taarruz uçağımızı hızlandırıyor