"Yerli ilaç sektöründe de babayiğitler çıkaracağız"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye'de ilaç tüketiminin atılacak adımlarla düşürülebileceğini belirterek, "Devlet, üniversiteler ve sanayi iş birliği ile yerli ve milli ilaç sektöründe kısa sürede önemli yol alacağımıza inanıyorum. İbn-i Sinaları, Farabileri, El Zehravileri yetiştiren medeniyetimizin mirasçıları olan bizler, savunma sanayisinde, otomotiv sektöründe olduğu gibi yerli ilaç ve yerli tıbbi cihaz alanlarında da babayiğitler çıkaracağız." dedi.

Sağlıkta kalite alanında bilimsel bilgilerin ve uygulama deneyimlerinin paylaşılarak kalite kültürünün geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Sağlık Hizmetleri ve Kalite Akreditasyon Enstitüsü "TÜSKA Kalite Günleri" etkinliğinin ilki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesinde yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl, burada yaptığı konuşmada, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin sağlık sistemindeki yeri ve önemini anlattı.

2. Abdülhamit döneminde ilk modern tıp okulu olarak kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin devamı niteliğinde olan Sağlık Bilimleri Üniversitesinin, yenilikleri bünyesinde barındırarak geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi görebilmek anlayışıyla yola çıkan bir kuruluş olduğunu söyledi.