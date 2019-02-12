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"Yerli ilaç sektöründe de babayiğitler çıkaracağız"

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.02.2019 16:34 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Devlet, üniversiteler ve sanayi iş birliği ile yerli ve milli ilaç sektöründe kısa sürede önemli yol alacağımıza inanıyorum. İbn-i Sinaları, Farabileri, El Zehravileri yetiştiren medeniyetimizin mirasçıları olan bizler, savunma sanayiinde, otomotiv sektöründe olduğu gibi yerli ilaç ve yerli tıbbi cihaz alanlarında da babayiğitler çıkaracağız"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye'de ilaç tüketiminin atılacak adımlarla düşürülebileceğini belirterek, "Devlet, üniversiteler ve sanayi iş birliği ile yerli ve milli ilaç sektöründe kısa sürede önemli yol alacağımıza inanıyorum. İbn-i Sinaları, Farabileri, El Zehravileri yetiştiren medeniyetimizin mirasçıları olan bizler, savunma sanayisinde, otomotiv sektöründe olduğu gibi yerli ilaç ve yerli tıbbi cihaz alanlarında da babayiğitler çıkaracağız." dedi.

Sağlıkta kalite alanında bilimsel bilgilerin ve uygulama deneyimlerinin paylaşılarak kalite kültürünün geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Sağlık Hizmetleri ve Kalite Akreditasyon Enstitüsü "TÜSKA Kalite Günleri" etkinliğinin ilki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesinde yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl, burada yaptığı konuşmada, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin sağlık sistemindeki yeri ve önemini anlattı.

2. Abdülhamit döneminde ilk modern tıp okulu olarak kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin devamı niteliğinde olan Sağlık Bilimleri Üniversitesinin, yenilikleri bünyesinde barındırarak geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi görebilmek anlayışıyla yola çıkan bir kuruluş olduğunu söyledi.

Sağlık sektörünün hızla büyümesi sebebiyle bu alanda yapılan yatırımların gün geçtikçe arttığına işaret eden Erdöl, son 15 yılda aile hekimliğinden genel sağlık sigortasına, ilaç fiyatlarının düşmesinden e-sağlık hizmetlerine, hastanelerin iyileştirilmesinden tam donanımlı şehir hastanelerinin kurulmasına kadar birçok çalışmanın gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin 2015'te kurulduğunu ve ilk öğrencilerini 2016'da kabul ettiğini ifade eden Erdöl, şöyle konuştu:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak ülkemizin yerli ilaç, yerli sarf malzemeleri, yerli sağlık yazılımları ihtiyacını dert edinerek İstanbul Pendik'te; Vakıf Yatırım, Tuzla Belediyesi, Pendik Belediyesi ve üniversitemizin ortaklığı ile sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlığı ve biyomedikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirme çalışmalarının yapılacağı büyük bir sağlık teknokenti kuruyoruz. Teknokentimizle eş zamanlı olarak ayrıca Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurduk. Burada cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltıp yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacağız.

Temel hedefimiz, ülkemizin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve desteği sağlamak olacaktır."

- "Yerli ilaç sektöründe babayiğitler çıkaracağız"

Prof. Dr. Erdöl, Gülhane Külliyesi'nde yer alan Eczacılık Fakültesi laboratuvarlarında Sağlık ve Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında, hastalıkların teşhis ve tedavilerine yönelik ihtiyaç duyulan majistral ürünlerin hazırlanmasının yanında ilgili kurumlardan talep gelmesi halinde de özellikle temininde güçlük çekilen ürünlerin üretilebildiğine dikkati çekti.

Konuşmasında Türkiye'de ilaç tüketiminin atılacak önemli adımlarla düşürülebileceğini vurgulayan Erdöl, şunları kaydetti:

"Devlet, üniversiteler ve sanayi iş birliği ile yerli ve milli ilaç sektöründe kısa sürede önemli yol alacağımıza inanıyorum. İbn-i Sinaları, Farabileri, El Zehravileri yetiştiren medeniyetimizin mirasçıları olan bizler, savunma sanayiinde, otomotiv sektöründe olduğu gibi yerli ilaç ve yerli tıbbi cihaz alanlarında da babayiğitler çıkaracağız. Biz elimizden geleni yapmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ülkemizin, milletimizin ve gönül coğrafyamızın sağlıklı geleceği için bu adımların atılmasına ihtiyacı vardır."

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl Yerli ilaç

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