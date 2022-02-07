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  4. Yerli imkanlarla üretilen Sahil Güvenlik Komutanlığı botu Yunanistan sınırında göreve başladı

Yerli imkanlarla üretilen Sahil Güvenlik Komutanlığı botu Yunanistan sınırında göreve başladı

07.02.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kullanımı için yerli imkanlarla üretilen Kontrol Bot-5 (KB-5), Türkiye-Yunanistan deniz yan hududu olan Edirne’nin Enez ilçesinde göreve başladı. 3 mürettebat ve 14 kazazede taşıma kapasiteli KB-5, zorlu deniz şartlarında görev yapma özelliğine sahip.

Antalya'daki Ares Tersanesi'nde ‘yeni tip kontrol bot projesi’ kapsamında üretilen KB-5, 27 Ocak'ta Enez’de konuşlu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı bünyesinde hizmete girdi. Edirne'nin Enez Kaymakamlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı video paylaşımı ile tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen KB-5 kontrol tipi botun Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’nın envanterine girdiğini duyurdu.

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ZORLU DENİZ ŞARTLARINDA GÖREV YAPABİLİYOR

12 metre boyundaki KB-5, 35 deniz mili maksimum sürate ulaşabiliyor.

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İktisadi sürati 24 deniz mili olan botun, radar, elektronik harita, termal kamera ve 450 beygir güç üreten 2 motoru bulunuyor.

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Hamilton su jeti sistemi ve kurtarma platformuna sahip, 3 mürettebat ve 14 kazazede taşıma kapasiteli KB-5, ortalama 200 deniz mili seyir sığası ile zorlu deniz şartlarında görev yapma özelliğine sahip.

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Enez'de hizmet vermeye başlayan KB-5’in, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine giren 5’inci bot olduğu bildirildi.

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla botun kullanılmaya başlandığını açıkladı. İba, yaptığı paylaşımda, "Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen KB-5 kontrol tipi botumuz, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığımızın envanterine girmiş bulunuyor. Mavi Vatan'da kara sularımızda, dosta güven, düşmana korku salmaya devam. Milli hamlelerimizle gurur duymaya devam" ifadelerini kullandı. (DHA)

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