HABER

Yerli İnsansız Hava Aracı ANKA, yerli motor ile uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 17:04 | Son Güncelleme

 SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli İnsansız Hava Aracı Anka'nın, geliştirilen PD-170 isimli yerli motor ile ilk uçuşunu gerçekleştirildiğini açıkladı.  Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gelişmeyi duyuran  Demir, ANKA'nın -10 derecede yaptığı uçuşa ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Yerli İnsansız Hava Aracı ANKA, yerli motor ile uçtu

Birkan YILDIZ / ANKARA,(DHA) - SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli İnsansız Hava Aracı Anka'nın, geliştirilen PD-170 isimli yerli motor ile ilk uçuşunu gerçekleştirildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gelişmeyi duyuran Demir, ANKA'nın -10 derecede yaptığı uçuşa ilişkin görüntüleri de paylaştı. Demir yaptığı açıklamada, "Yerli İHA'mız ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun" dedi.
"ANKA"NIN ÖZELLİKLERİ
Savunma Sanayi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında yerli İnsansız Hava Aracı ANKA'ya ilişkin şu bilgilere yer verildi; "ANKA Projesi ile ilk aşamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin keşif, gözetleme, hedef, teşhis ve tespit ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç duyulan milli bir İHA Sisteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. TUSAŞ (TAI) firması tarafından yürütülen projenin bu ilk aşamasında ihtiyaç duyulan özellikleri karşılayan Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı (MALE-Medium Altitude Long Endurance) sınıfı prototipler üretilerek teslim edilmiş ve projenin ilk aşaması tamamlanmıştır. Projenin devam eden aşamasında ise İnsansız Hava Aracı Geliştirme Programı kapsamında altyapısı elde edilmiş olan insansız hava araçlarının seri üretimi amaçlanmaktadır. Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirilmekte olan ANKA-S Sistemi, 200 kg faydalı yük kapasitesi ile 30,000 ft irtifa - 24 saat uçuş süresi yeteneklerine sahiptir."

Yerli İnsansız Hava Aracı ANKA, yerli motor ile uçtuYerli İnsansız Hava Aracı ANKA, yerli motor ile uçtuYerli İnsansız Hava Aracı ANKA, yerli motor ile uçtu

PARTNERAssolist izin vermeden olmaz!Assolist izin vermeden olmaz!
Bursa'da 13 FETÖ şüphelisi tutuklandı, 10'u adliyedeBursa'da 13 FETÖ şüphelisi tutuklandı, 10'u adliyede
Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama (1)Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango bileti satıcısı bir anda neye uğradığını şaşırdı! Biletleri elinden zor aldılar

Parayı beklerken kabusu yaşadı! Önce kazı kazanları kazıdı...

Hatay'da donmak üzereyken bu halde bulundular!

Yer: Hatay! Bu halde bulundular...

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Antalya'da kan donduran olay... Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi!

Önce kendini kesti, sonra dua etmeye başladı! Dehşet...

Hastane odasındaki anne şiddeti kamerada! Dakikalarca...

Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.