'Yerli Ironman' ismiyle anılıyor! Yapay zeka ve sesli komutla çalışan zırh tasarladı

Video paylaşım platformundaki görüntüleriyle videolarıyla tanınan Tolga Özuygur İstanbul’un Seyrantepe ilçesindeki atölyesinde 1 buçuk yıl önce başladığı demir adam zırhı projesini pandemi döneminde bitirmeyi başardı. Özuygur, zırhın tüm sistemlerini bir elektronik alt yapı ve ses komutlarıyla hareket ettirebiliyor. Ayrıca gövdede nükleer enerji üretebilen bir ark reaktörü de bulunuyor.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ EN SEVDİĞİM KARAKTERDİ''

Çocukluk hayali olan demir adam zırhını pandemi döneminin de araya girmesiyle 1.5 yıl içinde tamamlayan Tolga Özuygur, “Aslında Ironman (Demir Adam) benim çocukluktan beri Marvel serisinde en sevdiğim karakterlerden birisi. Çocukken hep aklımda keşke benim de bir demir adam zırhım olsa diyordum. Şu anda zaten YouTube kanalımda elektronik, robotik projeler yaptığım için bir anda aklıma ben neden kendime bir adet demir adam zırhı yapmıyorum diye bir fikir geldi ve bu şekilde zırhın yapımına başladım. Biraz pandemi yüzünden uzun sürdü, yaklaşık 1.5 yıldır uğraşıyorum ve sonunda tamamladım” dedi.

“ZIRHI YAKLAŞIK 1 SAAT İÇİNDE GİYİYORUM''

Zırhın yapımına 1.5 yıl önce başladığını ve zırhın birçok farklı teknikler kullanılarak yapıldığına dikkat çeken Özuygur, “Parçaları tek tek 3 boyutlu yazıcılar ile üretiliyor ve daha sonrasında montaj işlemleri yapılıyor. Zırhın tasarımı üç boyutlu baskıdan elektronik devre tasarımına ve bilgisayar programlamaya kadar pek çok ekipman içeriyor. Tabi bütün bunlar üzerine pek çok araştırmalar ve geliştirmeler yapmam gerekti. Ayrıca zırhın gövdesinde nükleer enerji üreten bir Ark reaktörü bulunuyor. Sonuçta filmlerde gördüğümüz kadar kolay giyilip çıkarılabilen ekipmanlar değil bunlar. Filmde 1 saniye içinde giyildiğine bakmayın. İki kişi yardımı ile 1 saat içinde giyebiliyorum ve bu tarz bir şeyi giyip içinde hareket edebilmek çok zor. Bu yüzden buna göre farklı malzemeler kullanmak gerekiyor esnek olan yerlere esnek sert olan yerlere sert malzemeler. Giyilebilen bir şey üretmek gerçekten çok karmaşık bir şeymiş bu süreç içinde bunu öğrenmiş oldum” ifadelerini kullandı.