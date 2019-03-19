AFYONKARAHİSAR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli kömür rezerv çalışmalarımız ümit verici şekilde devam ediyor. Son teşviklerimizle birlikte Türkiye'de linyitte 18 milyar tonun üzerinde bir keşfimiz söz konusu. Geçtiğimiz yıl cumhuriyet tarihinin bir rekorunu kırarak yerli kömürde üretimimizi 100 milyon tonun üzerine çıkardık. 101,5 milyon ton kömür ürettik." dedi. Bazı programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Bakan Dönmez, AFJET Jeotermal Enerji Santrali, ısıtma ve Teknolojik Sera Merkezi'ne ziyarette bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Dönmez, daha sonra Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti. Vali Mustafa Tutulmaz ile bir süre görüşen Bakan Dönmez, ardından Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı makamında ziyaret etti. Dönmez, daha sonra Korel Termal Otel'de düzenlenen toplantıda, Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve sektör temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, daha çok yerli ve yenilenebilir enerjiyi artırmak amacıyla bazı projelere imza atmaya başladıklarını söyledi.

Bunun ilk meyvelerini de geçen yıl görmeye başladıklarını ifade eden Dönmez, "Maalesef Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Dışa bağımlılığı azaltmak için de yerli ve yenilenebilir kaynakları azami ölçüde kullanmak zorundayız." diye konuştu. - "Yerli kömür rezerv çalışmalarımız ümit verici şekilde devam ediyor" Dönmez, geçen yıl Türkiye'nin, toplam elektrik üretiminin yaklaşık yarısını, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Diğer yarısı maalesef halen ithal kaynaklardan üretiliyor, doğal gaz, ithal kömür başta olmak üzere... Yerli kömür rezerv çalışmalarımız ümit verici şekilde devam ediyor. Son teşviklerimizle birlikte Türkiye'de linyitte 18 milyar tonun üzerinde bir keşfimiz söz konusu. Geçtiğimiz yıl cumhuriyet tarihinin bir rekorunu kırarak yerli kömürde üretimimizi 100 milyon tonun üzerine çıkardık. 101,5 milyon ton kömür ürettik." Türkiye'nin halen 30 milyon ton civarında kömür ihtiyacı olduğunu dile getiren Dönmez, "Yılda yaklaşık 3-4 milyar dolar dövizimizi kömür için harcıyoruz. Yerli kömürümüz yerin altında dururken ithal kaynağa, ithal kömüre para ödemek doğrusu beni ve benim gibi düşünenlerin vicdanını rahatsız ediyor, uykularımızı kaçırıyor. Onun için kalitesi, kalorisi bir miktar düşük de olsa yerli kömürü sonuna kadar kullanma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

- "Yerli kömürde projelerimize, üretimlerimize devam edeceğiz" Bu kapsamda geçen yıl Ankara'da yerli kömürden elektrik üretim amacıyla bir ihale yaptıklarını anımsatan Dönmez, şöyle devam etti: "Yine bir başka ihalemizi hazırladık Eskişehir Akpınar'da fakat orada maalesef birtakım muhalif gruplar, arkasında bazı marjinal vakıf denilen sivil toplum kuruluşları var. O projenin orada hayata geçmemesi için gereken her türlü engeli çıkartıyorlar. O zihniyet orada 'hayır' derken Zonguldak'ta 'evet' diyor. Trakya'da 'hayır' derken Kütahya'da 'evet' diyor. Biz Ankara'da ne diyorsak Afyonkarahisar'da da Zonguldak'da da Diyarbakır'da da aynısını söylüyoruz. Bu milletin, memleketin yararına olan ne varsa doğru bildiğine inandığımız her şeyin de savunucusuyuz. Onlar 'yerli kömür ekonomiye kazandırılmasın' demek suretiyle Türkiye'nin enerjide de dışa bağımlılığının devam etmesini istiyorlar demektir. Bu maksatla yerli kömürde projelerimize, üretimlerimize devam edeceğiz. Keza enerjide kaynak çeşitliliği kapsamında nükleer teknolojiyi başlatıyoruz. Şu anda santralin yapımı devam ediyor. İnşallah ilk üniteyi cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almış olacağız."