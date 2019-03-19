"Yerli kömür rezerv çalışmalarımız ümit verici şekilde devam ediyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'de hem elektrik hem doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmadı. Üretimimiz talebimizin üstünde. 32 bin megavattan 89 bin megavata kadar kurulu gücümüz var. Sırf elektrik sektöründe son 15 yılda üretim, iletim ve dağıtım dahil 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti." dedi.

Türkiye’de elektrik tarafında ciddi işler yapıldığını dile getiren Bakan Dönmez, zaman zaman elektrik arz yetersizliği dolayısıyla elektrikte kesinti ve kısıntı uygulandığı dönemler olduğunu dile getirdi.

Dönmez, "Hamdolsun artık Türkiye'de hem elektrik hem doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmadı. Üretimimiz talebimizin üstünde. 32 bin megavattan 89 bin megavata kadar kurulu gücümüz var. Sırf elektrik sektöründe son 15 yılda üretim, iletim ve dağıtım dahil 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti. Bu yatırımı gerçekleştirenlerin bir kısmının temsilcilerinin bir kısmı da bugün burada. Çoğu da özel sektör. Niye? Türkiye’deki istikrara, hukuk güvenliğine, piyasa güvenliğine inandıkları için bu yatırımları yaptılar. Biz de onları mahcup etmedik, yanıltmadık. İnşallah aynı kararlılıkla yatırım ortamının iyileşmesi için ne gerekiyorsa da yapmaya devem edeceğiz.” ifadesini kullandı.