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Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandı

10.03.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulamasına başlandı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli inaktif aşının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulama başladı.

ERAGEM'de koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen yerli aşının Faz- 2 çalışmaları kapsamında ilk dozu ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) 175 gönüllüye uygulandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan Faz-2 çalışmasında ikinci doz uygulama başladı. İkinci dozu vurulan gönüllü, ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı çalışmalarında yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, Faz-2 çalışmalarını Nisan ayı ortasında bitirmeyi planladıklarını kaydederek, "Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB tarafından desteklenen ve Erciyes Üniversitemizde geliştirilen yerli aşımızın Faz-2 çalışmaları sürdürülmektedir. Bugün de Faz-2 çalışmamızda ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze, ikinci dozu uyguluyoruz. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarımızda her şey çok güzel devam etmekte. Faz-1 çalışmasının başarılı bir şekilde geçtiği gibi, Faz-2 çalışmasının da başarılı geçeceğini ümit ediyor ve Nisan ayı ortasında da Faz-2 dozlamamızın biteceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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