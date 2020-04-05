Yerli Macera Oyunu, Macrotis: Bir Annenin Yolculuğu

Renkli görselleri, zorlayıcı bulmacaları, ve sürükleyici hikayesi ile Macrotis, 2,5 boyutlu bir bulmaca-platform oyunu. Ayrı düştüğü yavrularını büyülü bir fırtınadan kurtarmaya çalışan bir anne keseli tavşanın mücadelesini konu alan oyun, başından sonuna kadar seslendirilmiş, saatler sürecek bir macera sunuyor.
Büyülü ve fantastik bir dünyada geçen Macrotis, profesyonelce hazırlanmış müziklerin eşlik ettiği duygu yüklü bir hikâyeye sahip. Hikâye, ilk hedefi sonu gelmez yağmurların yol açtığı bir sel nedeniyle ayrı düştüğü yavrularına geri dönmek olan anne keseli tavşanın oyun ilerledikçe nasıl daha büyük bir sorumluluk sırtlanarak çocuklarının hayatını tehlikeye sokan bu doğaüstü fırtınayı durdurmaya çalışmasını işliyor. Oyun, en başta diğer platform oyunlarında sıklıkla görülen mekaniklere sahip olsa da oyun ilerledikçe, başka oyunlarda olmayan mekaniklerin oyuna dahil olmasıyla birlikte benzersiz bir hale geliyor. Macrotis, zorlanmayı seven oyuncular için anne keseli tavşanın kazandığı her yeni özellik ile birlikte daha da karmaşıklaşan bulmacalar sunuyor.
Daha önce çeşitli oyun fuarlarında oyuncuların geri bildirimleri doğrultusunda daha da iyi hale getirilen Macrotis, son olarak Gamescom oyun fuarında katılmıştı. Her yıl Köln’de düzenlenen ve dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom’a Türkiye’den katılan o yılki tek bağımsız oyun stüdyosu, Proud Dinosaurs, fuarda Macrotis’i katılımcıların beğenisine sunarak olumlu yorumlar almıştı.
2016 yılında Orsam Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. adı altında İstanbul’da kurulan Proud Dinosaurs bağımsız oyun stüdyosu, ilk oyunları olan Macrotis: Bir Annenin Yolculuğu’nu 8 Şubat 2019 tarihinde Steam platformu üzerinden satışa çıkardı. Şu an Steam platformunun yanında Humblebundle, Robot Cache, ve Greenman Gaming siteleri üzerinden de erişilebiliyor. Proud Dinosaurs ekibi ilk oyunlarının bu kadar pozitif bir tepki almasından gurur duyuyor.
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Kerem Özer
Pazarlama Direktörü
0535 264 26 64
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