Yerli Macera Oyunu, Macrotis: Bir Annenin Yolculuğu

Renkli görselleri, zorlayıcı bulmacaları, ve sürükleyici hikayesi ile Macrotis, 2,5 boyutlu bir bulmaca-platform oyunu. Ayrı düştüğü yavrularını büyülü bir fırtınadan kurtarmaya çalışan bir anne keseli tavşanın mücadelesini konu alan oyun, başından sonuna kadar seslendirilmiş, saatler sürecek bir macera sunuyor.

Büyülü ve fantastik bir dünyada geçen Macrotis, profesyonelce hazırlanmış müziklerin eşlik ettiği duygu yüklü bir hikâyeye sahip. Hikâye, ilk hedefi sonu gelmez yağmurların yol açtığı bir sel nedeniyle ayrı düştüğü yavrularına geri dönmek olan anne keseli tavşanın oyun ilerledikçe nasıl daha büyük bir sorumluluk sırtlanarak çocuklarının hayatını tehlikeye sokan bu doğaüstü fırtınayı durdurmaya çalışmasını işliyor. Oyun, en başta diğer platform oyunlarında sıklıkla görülen mekaniklere sahip olsa da oyun ilerledikçe, başka oyunlarda olmayan mekaniklerin oyuna dahil olmasıyla birlikte benzersiz bir hale geliyor. Macrotis, zorlanmayı seven oyuncular için anne keseli tavşanın kazandığı her yeni özellik ile birlikte daha da karmaşıklaşan bulmacalar sunuyor.