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Yerli Malı Haftası etkinliğinde 11 öğrenci rahatsızlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 16:48 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bulunan Alparslan İlkokulu'ndaki 'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde ikram edilen yiyeceklerden yiyen öğrencilerden 11'i rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bulunan Alparslan İlkokulu'ndaki 'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde ikram edilen yiyeceklerden yiyen öğrencilerden 11'i rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İlkadım ilçesinde bulunan Alparslan İlkokulu'nda düzenlenen '12-18 Aralık Yerli Malı Haftası' etkinliğinde öğrenciler ikram edilen yiyeceklerden yedi. Öğrencilerden 11'i bir süre sonra fenalaştı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula 112 Acil ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan öğrenciler, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Acil Servisi'ne götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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