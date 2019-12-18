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Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrenciler hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 22:29 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir okulda yapılan Yerli Malı Haftası etkinliğinde yaklaşık 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu’nda yaşandı.

Esenyurt’ta bir okulda yapılan Yerli Malı Haftası etkinliğinde yaklaşık 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerli malı haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, öğrenciler son derste getirdiği yiyecek ve içecekleri çıkartarak yemeye başladı. Kısa bir süre sonra yaklaşık 30 öğrenci mide bulantısının olduğunu öğretmenlerine söyledi. Okul yönetimi öğrencilerin durumunun kötüye gittiğini fark edince okula ambulans çağırdı. Okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından midesi bulanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde yapılan müdahale sonrasında öğrenciler taburcu edilirken, 10 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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