Yerli Malı Haftası ne zaman? 2021 Yerli Malı Haftası tarihi belli oldu mu?

Yerli Malı Haftası kutlaması ile 1. Dünya Savaşı'nın ardından ekonomik sorunla başa çıkılması, yabancı ülkelere para akışının önüne geçilmesi amaçlandı. Aynı zamanda bu haftanın kutlanmaya başlanması ile tüketimin bilinçli bir şekilde yapılması ve yerli malın öneminin vurgulanması hedeflendi. İşte merak edilenler...

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Yerli Malı Haftası her sene 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Yerli Malı Haftası bu sene de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında kutlanacak. Koronavirüs salgını sürerken etkinliklerin akıbeti henüz net değil.

YERLİ MALI HAFTASI TARİHİ

Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen ekonomik sorunların önüne geçilmesi, yabancı ülkelere para akışının durdurulması ve yerli malının tüketiminin teşvik edilmesi hedeflendi. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı.Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararına varıldı.

Dönemin başbakanı olan İsmet İnönü 12 Aralık 1929'da TBMM’de yaptığı konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. Yerli Malı Haftası 1946'dan itibaren olarak kutlanıyor.



