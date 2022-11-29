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Yerli malı haftası ne zaman? 2022 yerli malı haftası hangi günlerde kutlanacak?

29.11.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli malı haftası 1946 yılından beri kutlanıyor. Yerli malı haftası kutlamaları ile okullarda, öğrencilere yerli malının tüketiminin önemi öğretiliyor, tutumlu ve tasarruflu olma bilinci aşılanıyor. Peki yerli malı haftası ne zaman? 2022 yerli malı haftası hangi günlerde kutlanacak? İşte detaylar...

Yerli malı haftası ne zaman? 2022 yerli malı haftası hangi günlerde kutlanacak?

Yerli malı haftası her sene coşkuyla kutlanıyor. Bu kutlamalarda çeşitli etkinlikler yapılıyor. Kasım ayının sonlarına gelinmesiyle, yerli malı haftasının hangi güne genk geldiği de öğrenciler, veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki yerli malı haftası ne zaman? 2022 yerli malı haftası hangi günlerde kutlanacak? İşte detaylar...

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli malı haftası her sene 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanıyor.

Yerli malı haftası ne zaman? 2022 yerli malı haftası hangi günlerde kutlanacak?

Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası'nda çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Yerli malı haftası ne zaman? 2022 yerli malı haftası hangi günlerde kutlanacak?

Yerli malı haftasının amacı, çocuklara yerli tüketimin önemini öğretmektir.

Yerli malı haftası ne zaman? 2022 yerli malı haftası hangi günlerde kutlanacak?

Yerli malı haftası kutlamalarında öğrencilere bilinçli tüketicilik konuları aktarılıyor.


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tüketici yerli malı haftası

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