Yerli malı haftası her sene coşkuyla kutlanıyor. Bu kutlamalarda çeşitli etkinlikler yapılıyor. Kasım ayının sonlarına gelinmesiyle, yerli malı haftasının hangi güne genk geldiği de öğrenciler, veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki yerli malı haftası ne zaman? 2022 yerli malı haftası hangi günlerde kutlanacak? İşte detaylar...

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli malı haftası her sene 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanıyor.

Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası'nda çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Yerli malı haftasının amacı, çocuklara yerli tüketimin önemini öğretmektir.

Yerli malı haftası kutlamalarında öğrencilere bilinçli tüketicilik konuları aktarılıyor.



