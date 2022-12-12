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Yerli Malı Haftası ne zaman, neden kutlanır? İşte Yerli Malı Haftasıyla ilgili bilgiler...

12.12.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli Malı Haftası özellikle okullarda, çeşitli etkinlikler yapılarak kutlanıyor. Bu haftada, ülkemizde üretilen ürün ve malların tüketimine yani 'yerli tüketime' dikkat çekiliyor. Peki Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte Yerli Malı Haftasıyla ilgili bilgiler...

Yerli Malı Haftası ne zaman, neden kutlanır? İşte Yerli Malı Haftasıyla ilgili bilgiler...

Yerli Malı Haftasıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Yerli Malı Haftası ilk olarak 1946 yılında kutlanmaya başlandı. Okullarda etkinliklerin yapıldığı bu haftada, bilinçli tüketimin önemi anlatılır. Peki Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte Yerli Malı Haftasıyla ilgili bilgiler...

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanır. Bu tarihlerde okullarda çeşitli etkinlikler yapılır.

YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli malların üretilmesi ve kullanılmasına karar verilmiştir.

Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929'te TBMM’de bu yönde bir konuşma yapıp ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olmanın önemine dikkat çekmiştir. 1946 itibarıyla Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983'te adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.

İhtiyaçlardan sonra kalan para ile yatırım yapmanın önemine dikkat çekilir. Tüketicinin, kendi ülkesinde üretilen ürünleri tercih etmesi gerektiği anlatılır. Böylece ülkenin zenginliklerinin çoğalması, paranın içeride kalması hedeflenir.

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