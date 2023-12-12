Yerli Malı haftası ne zaman, neler yapılır? Yerli Malı haftası anlam ve önemi nedir? Tüm okullarda coşkuyla kutlanıyor!

Yerli Malı Haftası anlam ve önemi merak edildi. Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından Yerli Malı Haftası'nda neler yapılır araştırıyorlar. Yerli Malı Haftası ile I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. 1946 yılından itibaren kutlanan Yerli Malı Haftası 2023 yaklaşıyor. Aralık ayı içerisinde kutlanan Yerli Malı Haftası’nda tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanıyor. İşte özel hafta ile ilgili detaylar...
Yerli Malı Haftası, Türkiye'de 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bir haftadır. Bu haftada, Türkiye'de üretilen malların ve ürünlerin tüketimi teşvik edilir.
Yerli Malı Haftası, yerli üretim ve yerli mal kullanımının teşvik edilmesini hedefler. Bu çerçevede, çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve indirimler düzenlenir. Tüketicilerin yerli mal ve hizmetleri tercih etmelerini teşvik etmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, yerli üreticileri desteklemek ve dışa bağımlılığı azaltmak amaçlarına yöneliktir.
Bu hafta, yerli üretim bilincini artırmak, tüketicilerin yerli markaları tercih etmelerini teşvik etmek ve ülkedeki ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla önemli bir platform sağlar. Ayrıca, yerel üreticilerin ürettikleri ürünlerin kalitesini ve çeşitliliğini vurgulamak da bu haftanın amaçları arasındadır.
TUTUMLU OL
Zengin olmak istiyorsan
Birazcık tutumlu ol.
Akıllıyım diyorsan,
Birazcık tutumlu ol.
Dolu dolu geçir zamanı
Tükenir para harmanı,
İstersen derde dermanı
Birazcık tutumlu ol.
Cimrilik kötü bilinir,
Yerinde harcamak güzeldir
Ağaç yaş iken eğilir,
Birazcık tutumlu ol.
İsmail SAĞIR
YURDUMUZDA YETİŞİR
Meyvenin en tatlısı
Sebzenin kat katlısı
Buğdayların en hası
Yurdumuzda yetişir.
Çilek,vişne,portakal.
Çeşit çeşit elmalar
İncir dersen,içi bal
Yurdumuzda yetişir.
Erik,badem,zerdali.
Ya, duta ne demeli?
Ayva,üzüm,şeftali
Yurdumuzda yetişir.
Mandalina,ayvalar
Kavun,karpuz ve de nar.
Pırasa,karnabahar
Yurdumuzda yetişir.
Bunu herkes bilmeli.
Yurda hizmet etmeli.
Kalkınmak istiyorsak
Yerli mal tüketmeli
Ülkü Duysak
YERLİ MALI VE TUTUM
Arpa, buğday isteyen,
Tarlaya tohum eker,
Gelecek kaygısını
Akıllı olan çeker.
Ben ibretle bakarım
Arıya, karıncaya
Paramın bir kısmını
Atarım kumbaraya.
Yurduma hizmet için
Her zaman tutumluyum
Yerli malı giyerim,
Ben bir Türk çocuğuyum.
Mustafa YILMAZKAYA
BEN TUTUMLU ÇOCUĞUM
Ben tutumlu çocuğum.
Bana öğretti anam.
Ben tutumlu çocuğum.
Fazla para harcamam.
Budur tutum usulü,
Koşmalı yerlilere.
Yurdun yerli ürünü
Yakışmalı herkese.
Her gün bilgi atarız,
Kafamız kumbaradır.
Yarın bilgi satarız,
Bu bilgiler paradır.
Bugün derse çalışan,
Sonra para kazanır.
Çalışmaya alışan,
Yarınını kazanır.
Sağlıksız pis olanın,
İyi olmaz yarası.
Böyle başta olanın,
Yoktur ilaç parası.
Sağlıklı, sağlam olmak,
Tutumluluk demektir.
Tutumlu çocuk olmak,
Vatanını sevmektir.
Celal Sıtkı GÜRLER