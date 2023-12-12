Yerli Malı haftası ne zaman, neler yapılır? Yerli Malı haftası anlam ve önemi nedir? Tüm okullarda coşkuyla kutlanıyor!

Yerli Malı Haftası anlam ve önemi merak edildi. Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından Yerli Malı Haftası'nda neler yapılır araştırıyorlar. Yerli Malı Haftası ile I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. 1946 yılından itibaren kutlanan Yerli Malı Haftası 2023 yaklaşıyor. Aralık ayı içerisinde kutlanan Yerli Malı Haftası’nda tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanıyor. İşte özel hafta ile ilgili detaylar...

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Yerli Malı Haftası, Türkiye'de 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bir haftadır. Bu haftada, Türkiye'de üretilen malların ve ürünlerin tüketimi teşvik edilir.

YERLİ MALI HAFTASI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Yerli Malı Haftası, yerli üretim ve yerli mal kullanımının teşvik edilmesini hedefler. Bu çerçevede, çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve indirimler düzenlenir. Tüketicilerin yerli mal ve hizmetleri tercih etmelerini teşvik etmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, yerli üreticileri desteklemek ve dışa bağımlılığı azaltmak amaçlarına yöneliktir.

Bu hafta, yerli üretim bilincini artırmak, tüketicilerin yerli markaları tercih etmelerini teşvik etmek ve ülkedeki ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla önemli bir platform sağlar. Ayrıca, yerel üreticilerin ürettikleri ürünlerin kalitesini ve çeşitliliğini vurgulamak da bu haftanın amaçları arasındadır.

YERLİ MALI HAFTASI İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER VE ŞİİRLER

TUTUMLU OL

Zengin olmak istiyorsan

Birazcık tutumlu ol.

Akıllıyım diyorsan,

Birazcık tutumlu ol.

Dolu dolu geçir zamanı

Tükenir para harmanı,

İstersen derde dermanı

Birazcık tutumlu ol.

Cimrilik kötü bilinir,

Yerinde harcamak güzeldir

Ağaç yaş iken eğilir,

Birazcık tutumlu ol.

İsmail SAĞIR

YURDUMUZDA YETİŞİR

Meyvenin en tatlısı

Sebzenin kat katlısı

Buğdayların en hası

Yurdumuzda yetişir.

Çilek,vişne,portakal.

Çeşit çeşit elmalar

İncir dersen,içi bal

Yurdumuzda yetişir.

Erik,badem,zerdali.

Ya, duta ne demeli?

Ayva,üzüm,şeftali

Yurdumuzda yetişir.

Mandalina,ayvalar

Kavun,karpuz ve de nar.

Pırasa,karnabahar

Yurdumuzda yetişir.

Bunu herkes bilmeli.

Yurda hizmet etmeli.

Kalkınmak istiyorsak

Yerli mal tüketmeli

Ülkü Duysak

YERLİ MALI VE TUTUM

Arpa, buğday isteyen,

Tarlaya tohum eker,

Gelecek kaygısını

Akıllı olan çeker.

Ben ibretle bakarım

Arıya, karıncaya

Paramın bir kısmını

Atarım kumbaraya.

Yurduma hizmet için

Her zaman tutumluyum

Yerli malı giyerim,

Ben bir Türk çocuğuyum.

Mustafa YILMAZKAYA

BEN TUTUMLU ÇOCUĞUM

Ben tutumlu çocuğum.

Bana öğretti anam.

Ben tutumlu çocuğum.

Fazla para harcamam.

Budur tutum usulü,

Koşmalı yerlilere.

Yurdun yerli ürünü

Yakışmalı herkese.

Her gün bilgi atarız,

Kafamız kumbaradır.

Yarın bilgi satarız,

Bu bilgiler paradır.

Bugün derse çalışan,

Sonra para kazanır.

Çalışmaya alışan,

Yarınını kazanır.

Sağlıksız pis olanın,

İyi olmaz yarası.

Böyle başta olanın,

Yoktur ilaç parası.

Sağlıklı, sağlam olmak,

Tutumluluk demektir.

Tutumlu çocuk olmak,

Vatanını sevmektir.

Celal Sıtkı GÜRLER





