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Yerli Malı Haftasında zehirlenen 14 öğrenci hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 12:35 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde 14 ortaokul öğrencisi, yedikleri kekten zehirlendi.

Yerli Malı Haftasında zehirlenen 14 öğrenci hastanelik oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde 14 ortaokul öğrencisi, yedikleri kekten zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay, İnegöl Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Yerli Malı Haftası etkinliği kapsamında 5B sınıfı öğrencileri, evlerinden getirdikleri yiyecekleri sınıflarında yedi. Ancak bir süre sonra öğrencilerde, mide bulantısı ve baş ağrısı baş gösterdi. 25 kişilik sınıftan 14 öğrenci fenalaştı. Öğrenciler, okula gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Kekten zehirlendiklerini iddia eden öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Yerli Malı Haftasında zehirlenen 14 öğrenci hastanelik olduYerli Malı Haftasında zehirlenen 14 öğrenci hastanelik olduYerli Malı Haftasında zehirlenen 14 öğrenci hastanelik olduYerli Malı Haftasında zehirlenen 14 öğrenci hastanelik oldu

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