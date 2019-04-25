Yerli mango üreticiye tanıtıldı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki Tarım Fuarı'na katılan girişimciler Mustafa Ekici ve Veli Çelik, yetiştirdikleri yerli mangoları ve fidanları üreticiye tanıttı. Avrupa'dan yılda 1,2 milyar euroluk mango ithal edildiğini ve Türkiye'de yetiştirilen mangoların Avrupa'ya ithal edilebileceğini belirten Ekici, "Muzun 5 katı, narenciyenin onlarca katı geliri var" dedi. Gazipaşa'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Gazipaşa Tarım Fuarı'nda, yeni ürünler, üreticiyle buluşturuldu. Tropikal bitki olan mango da girişimciler Mustafa Ekici ve Veli Çelik tarafından Gazipaşalı üreticilere tanıtıldı. Tropikal iklime sahip İspanya'nın Malaga- Granada sahil hattında yetişen ve Türkiye'de de aynı enlemde bulunan Datça yarımadasından Hatay'ın kuzeyine kadar olan bölgede üretimi yapılan mangonun anaç, 2 ve 3 yaşlarında aşılı fidanlarını yetiştiren Ekici ve Çelik, bu fidanları fuarda sergiledi. İkili, mangonun özelliklerini çiftçiye anlattı ve ikramlarda bulundu. 'ÇİFTÇİYE ÇOK CİDDİ PARA KAZANDIRABİLİR' Proje hakkında bilgiler veren Mustafa Ekici, "Veli Çelik bey ile 7 sene önce projeyi başlattım. Benim projem. Benim fikrimle meyve çekirdeği getirip, Veli beye ektiriyordum. Veli beyle bu işin ticari odaklı yapılmasına karar verdik. 3 yıldır da fide ektiriyoruz. Türkiye'ye yetecek fide var elimizde. Bu ürün Datça'dan Hatay'a kadar 350 rakıma kadar ekilebiliyor. Çok ciddi para kazandırabilir çiftçiye. Avrupa'ya ihraç edebiliriz meyvelerini. Avrupa yılda 600 bin ton mango yetişen ülkelerden mango ithal ediyor. 1,2 milyar euro para ödüyor. Türkiye'de yetişen mangolar dalında yetişen mango oluyor. Dalında mango olduğu için bunun fiyatı 5- 6 euroya gidiyor. Çiftçi bu işten çok güzel para kazanır, Türkiye kazanır. Katma değeri en yüksek bir ürün ihraç ederiz" dedi. 'AVRUPA'DA 600 BİN TON PAZARI VAR' Gazipaşa Tarım Fuarı'nda Türk çiftçisi ile kamuoyuna mangoyu ve fidesini tanıtmayı amaçladıklarını belirten Mustafa Ekici, "Türkiye'ye yetecek kadar fide var. 1, 2 ve 3 yaşında fidelerimiz elimizde mevcut. Şu anda satışa başladık. Çiftçi bunu alıp ekiyor. Türkiye'deki marketlere elimde gördüğünüzün küçükleri geliyor. Lezzet ve aromaları iyi değil. Türkiye'de dalında yetişen mangolar çok farklı lezzette ve fiyatı da bir o kadar pahalı oluyor. Avrupa'da 600 bin ton pazarı var. Bu ürünü Avrupa ülkelerine 2 günde ulaştırabiliriz. Avrupa diğer ülkelerden ithal yaptığı mangolar uçak kargo ile geliyor. Onun için de marketlerde ve manavlarda çok daha pahalı" diye konuştu. 'MUZUN 5 KATI, NARENCİYENİN ONLARCA KATI GELİRİ VAR' 10 dekarda 400 mango fidanı ekildiğine ve ağaçlar 5- 6 yıllık olduğunda toplam 30 ton rekolte alındığına vurgu yapan Mustafa Ekici, şöyle devam etti: "Ağaçların yaşı artıkça ağaç gelişimiyle ilgili olarak meyve rekoltesi de artıyor. Hesap edince bugün 10 dekardan 30 ton rekolte elde ettiğimiz ürünü kilosunu 20 liradan satsak 600 bin lira kazandırıyor. 40 liradan satsak 1,2 milyon lira kazanır. Muzun 5 katı, narenciyenin onlarca katı geliri var. Türk çiftçisi bunu ekerse hem para kazanır hem de Türkiye kazanır. Biz bunun fidesini yetiştirdik. Elimizde çok ciddi sayıda fide var. Sıcaklığın sıfırın altına düşmediği her yerde bahçeleşme yapılabilir. 1 yaşındaki fidemiz 150 lira, 2 yaşındaki fidemiz 200 lira, 3 yaşındaki 250 lira." 'YILLIK 50 BİN ÜRETİM YAPIYORUZ' Veli Çelik de yaklaşık 10 yıldır mango üretimiyle uğraştıklarını ve daha yeni üretime başladıklarını anlatırken, şunları kaydetti: "Çünkü ülkemize bu ürünleri getirmek yasak. Aşı ve anaç fidan getirmek yasak. Biz bu engelleri bir şekilde çözdük. Şu anda üretime başladık. 3 yıldır mango fidanı ve aşılaması yapıyoruz. 3 yaşında fidanlarımız var. Şu anda meyve veren, kendi ürettiğimiz ağaçlarımız da var. Elimizde 2 ve 3 yaşlarında meyve vermeye hazır fidanlarımız olduğu gibi küçük anaçlarımız da mevcut. Tohum ekmelerimize de devam ediyoruz. Her hafta 1000 tohum ekimi yapıyoruz. Yıllık 50 bin üretim yapıyoruz. Türkiye'ye de 1 milyon fidan ekimi yaptırmayı hedefliyoruz. Anaçlar 1 yılda aşılanıyor, 2 yaşında aşılı fidan oluyor. Bunun da fiyatı 150 lira, 2 yaşındakiler fidanın gelişmişliğine göre 150- 200 lira, 3 yaşındaki fidanlarımız 200- 250 lira. Türkiye'de dekara kapalı alanda 50, açık arazide 40 tane ekim yapılıyor. Açık arazide dekar başına 15 bin lira ile 20 bin lira arasında maliyeti var. Kapalıda sera ortamı olduğu için maliyet yükseliyor, 95 bin lira civarında bir maliyeti olur."

