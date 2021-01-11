Yerli mesajlaşma uygulaması Dedi hangi özelliklere sahip?

Türkiye yerli mesajlaşma uygulaması “Dedi” ile yeni tanışmıyor. 2018 yılında da bu uygulama vardı. BTK tarafından geliştirilen uygulama için ise şimdi yeni bir fırsat söz konusu.
Peki ne oldu da aniden bu tür alternatiflere olan ilgi arttı? Hatırlayacağınız üzere Facebook tarafından yayınlanan bir mesaj herkesi şaşırttı. Şirket, Facebook ile verilerini paylaşmayan kişilerin WhatsApp kullanamayacağını söyledi. Bunun üzerine herkes alternatif uygulamalara yöneldi.
Dedi isimli bu uygulamayı muhtemelen ilk defa duyuyorsunuzdur. Bu nedenle kısaca sahip olduğu bazı özelliklerden bahsetmek gerekiyor.
Tüm bu özelliklere, uygulamayı indirerek sahip olmak mümkün. Uygulama ile ilgili açıklama yapıldığında üçüncü taraf uygulamalar ile verilerin paylaşılmadığı ifade ediliyor.
Şu anda birçok kişi alternatif uygulamalar arıyor. Her ne kadar Telegram en fazla tercih edilenler arasında yer alsa bile özellikle Signal gibi uygulamalar da özellikle tercih edilebiliyor. Peki sizin favoriniz hangisi?
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