Yerli mesajlaşma uygulaması Dedi hangi özelliklere sahip?

Türkiye yerli mesajlaşma uygulaması “Dedi” ile yeni tanışmıyor. 2018 yılında da bu uygulama vardı. BTK tarafından geliştirilen uygulama için ise şimdi yeni bir fırsat söz konusu.

Peki ne oldu da aniden bu tür alternatiflere olan ilgi arttı? Hatırlayacağınız üzere Facebook tarafından yayınlanan bir mesaj herkesi şaşırttı. Şirket, Facebook ile verilerini paylaşmayan kişilerin WhatsApp kullanamayacağını söyledi. Bunun üzerine herkes alternatif uygulamalara yöneldi.

İŞTE DEDİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Dedi isimli bu uygulamayı muhtemelen ilk defa duyuyorsunuzdur. Bu nedenle kısaca sahip olduğu bazı özelliklerden bahsetmek gerekiyor.

Çevrimiçi veya son görülme gibi özelliklere sahip değil.

Eğer isterseniz mesajlarınızı kaybolan mesajlar şeklinde gönderebilirsiniz.

Hem sesli hem de 8 kişiye kadar videolu görüşme özelliği sunuyor.

Uçtan uca şifreleme yöntemi tercih ediliyor.

Tüm bu özelliklere, uygulamayı indirerek sahip olmak mümkün. Uygulama ile ilgili açıklama yapıldığında üçüncü taraf uygulamalar ile verilerin paylaşılmadığı ifade ediliyor.

Şu anda birçok kişi alternatif uygulamalar arıyor. Her ne kadar Telegram en fazla tercih edilenler arasında yer alsa bile özellikle Signal gibi uygulamalar da özellikle tercih edilebiliyor. Peki sizin favoriniz hangisi?

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