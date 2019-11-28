Yerli meyve ve sebze kurutma makinesi yaptılar

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) faaliyet gösteren bir firma tarafından ‘yerli üretim’ damgasıyla meyve, sebze ve otları kurutmak için bir makine üretildi. Sebze, meyve veya otların protein ve renk kaybına uğramadan çok kısa sürede kurutulmasını sağlayan cihazın iç ve dış piyasada pazarlanması için çalışmalar başlatıldı.

Van'da, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için 'AB katılım öncesi mali yardım aracı' projesi kapsamında, 2016'da 9 milyon 200 bin euroluk 'Van İŞGEM büyüyor' projesi hayata geçirildi. Projeyle 30 modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM'e, özellikle yabancı girişimciler rağbet göstermeye başladı. Bu kapsamda İŞGEM'de faaliyet gösteren yabancı girişimci Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, meyve, sebze ve otları kurutmak için bir cihaz geliştirdi.

SONUÇLAR ÇOK İYİ

Dr. Mehrdad Fojlaley, kısa sürede kurutma imkanı sağlayan yerli ve milli cihazın Ar-Ge çalışmalarını Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Teknokent'te tamamladıklarını söyledi. Çok iyi sonuçlar aldıklarını belirten Dr. Fojlaley, "Ardından seri üretime geçtik. Bu cihazın en büyük özelliklerinden biri enerji tüketimi çok az ve antibakteriyal olmasıdır" diye konuştu.