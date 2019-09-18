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Yerli milli kamikaze drone "KARGU" savaşa hazır halde

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

SAVUNMA Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ.

Yerli milli kamikaze drone "KARGU" savaşa hazır halde

Gülseli KENARLI- Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) SAVUNMA Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ. (STM), Türkiye'nin ilk yerli ve milli kamikaze drone ordusunu savaşa hazır hale getirdi. “KARGU” adı verilen savaşçı drone'lar Türkiye'nin doğu bölgelerinde ve Suriye sınırında 2020 yılında göreve başlayacak. 30 dronedan oluşacak ekip, bir askeri birliği ve savaş gemisini yok edecek güçte.
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Murat İkinci, TEKNOFET’TE sergilenen “KARGU”nun sürü versiyonu ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. İkinci, şunları söyledi:

"Kargu’nun ilk versiyonunu 2018 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Şu anda başarıyla kullanılıyor. Ama bunlar teknik kullanım olarak teslim edilmiş durumda. Yine 2018 yılında 30’dan fazla ‘Kargu’ İHA’mızı sürü olarak uçurabilmeyi ve görev yaptırabilmeyi başarabilmiş ilk firmayız. İnşallah çok yakın zamanda ‘Kargularımız’ sürü teknolojisine sahip olacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Yakın zamanda sürü halinde uçan, kendi görevlerini sürü halinde yerine getirebilen, otonom, yapay zekaya sahip olan platformları inşallah Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunmuş olacağız.”

(FOTOĞRAF)

Yerli milli kamikaze drone Yerli milli kamikaze drone Yerli milli kamikaze drone Yerli milli kamikaze drone

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