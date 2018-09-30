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Yerli mısırlar Tarla Günü'nde görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sakarya Mısır Araştırma Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Yeni ve Yerli Mısır Çeşitleri Yayım Projesi" kapsamında yetiştirilen yerli mısırlar, çiftçiler ile ve ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtıldı

Bursa'da, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sakarya Mısır Araştırma Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü "Yeni ve Yerli Mısır Çeşitleri Yayım Projesi" kapsamında yetiştirilen yerli mısırlar tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında UÜ Görükle Yerleşkesi'nde yetiştirilen "Ada, Ağa, Hacıbey ve Samada" adı verilen silajlık mısır çeşitlerinin tanıtımı Tarla Günü'nde yapıldı.

UÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Gürlük, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yüzde 95 yabancı tohum kullanıldığını, bu oranın oldukça yüksek olduğunu söyledi.

İthal tohumlara yaklaşık 100 milyon dolar ödendiğini belirten Gürlük, "Yüzde 95'i gerilere çekip bizim de pastadan pay alacak şirketlerimizin olması gerekir. Belirli bir yere kadar gelmiş firmalarımız da maalesef yabancı firmaların radarına giriyor ve sonraki yıllarda şirket birleşmesi adı altında yabancıların bünyelerine katılıyor. Bunun önüne geçilmelidir." ifadelerini kullandı.

- Dönümde 10 tona yakın ürün alınıyor

Nilüfer Tarım ve Orman Müdürü Yasemin Yiğit Bozkurt da UÜ Ziraat Fakültesi tarlalarında yetiştirilen mısırlardan yüksek verim alındığını belirterek, çiftçilerin bu yerli tohumlardan kullanmalarını istedi.

Yerli tohumların daha kaliteli olduğunu ve özelikle Ada ve Ağa'da dönümde 10 tona yakın ürün alındığını vurgulayan Bozkurt, "Sakarya Araştırma Enstitüsünde 205 tane yerli tohum var. 27'si tescil edildi. Silajlık mısırda başarılı olduk. Dane mısırda da dönüme bin 500 kilogram almayı düşünüyoruz. Bu çeşitleri yaygınlaştıralım. Seneye de süt mısırı projesi yapacağız. Yerli süt mısırı yiyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız ise yerli mısır hasadında örnek tarla hasadına yüksek verim alındığına dikkati çekti. Yaklaşık 8 ton hasat yapıldığını belirten Yıldız, yerli mısırın gelecek vadettiğini kaydetti.

Daha sonra üreticilerle tarla gezildi, tarladaki mısırlar hakkında bilgi verildi.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendisi Ahmet Duman, proje hakkında teknik bilgi vererek Hacıbey mısır çeşidinin yurt dışından ilk tescil alan yerli çeşit olduğunu ifade etti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, öğretim üyeleri, tohumculuk firmaları ve çiftçiler katıldı.

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