Yerli mısırlar Tarla Günü'nde görücüye çıktı

Bursa'da, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sakarya Mısır Araştırma Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü "Yeni ve Yerli Mısır Çeşitleri Yayım Projesi" kapsamında yetiştirilen yerli mısırlar tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında UÜ Görükle Yerleşkesi'nde yetiştirilen "Ada, Ağa, Hacıbey ve Samada" adı verilen silajlık mısır çeşitlerinin tanıtımı Tarla Günü'nde yapıldı.

UÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Gürlük, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yüzde 95 yabancı tohum kullanıldığını, bu oranın oldukça yüksek olduğunu söyledi.

İthal tohumlara yaklaşık 100 milyon dolar ödendiğini belirten Gürlük, "Yüzde 95'i gerilere çekip bizim de pastadan pay alacak şirketlerimizin olması gerekir. Belirli bir yere kadar gelmiş firmalarımız da maalesef yabancı firmaların radarına giriyor ve sonraki yıllarda şirket birleşmesi adı altında yabancıların bünyelerine katılıyor. Bunun önüne geçilmelidir." ifadelerini kullandı.