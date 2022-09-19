'Yerli muz' etiketiyle satılıyor! İstanbul'daki bir markette satılan indirimli muzlar gündem oldu

'Yerli muz' fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'daki bir markette satıldığı iddia edilen muzların görüntü olay yarattı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesinde 'Yerli muz' etiketiyle satılan kararmış ve çürümüş muzlar dikkat çekti. Muzların indirimli fiyatla satılması ise bazı tepkilere neden oldu.

MUZ FOTOĞRAFI OLAY YARATTI

Paylaşılan fotoğraf karesine göre kilosu 24,50 TL'den satılan muzun fiyatı indirimle 17,90 TL'den satılmaya başlanmış.

"ÇÜRÜMÜŞ MUZ İNDİRİMLE SATILIYOR"

Hızla yayılan görüntüye bazı kullanıcılar tepki gösterirken "Çürümüş muz indirimle 17,90 TL" esprileri yapıldı. Bazı kullanıcılarsa, bu muzların eskiden yenilmediğini ve çöpe atıldığını belirtti.

