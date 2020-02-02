HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yerli muz, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 85'ini karşılıyor

Yerli muz, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 85'ini karşılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 08:49 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçeleri ile Antalya ve Hatay'da, son 15 yılda muz üretimi, 50 bin tondan yaklaşık 550 bin tona çıktı .Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'nin, muz ihtiyacının yüzde 80-85'ini karşılar hale geldiğini söyledi.

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçeleri ile Antalya ve Hatay'da, son 15 yılda muz üretimi, 50 bin tondan yaklaşık 550 bin tona çıktı .Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'nin, muz ihtiyacının yüzde 80-85'ini karşılar hale geldiğini söyledi.
Türkiye'nin yerli muz cenneti olan Anamur ve Bozyazı ilçesinde üretim oranı her geçen gün artıyor. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'nin artık muz ithal etmesine gerek olmadığını söyledi. 1990'lı yıllarda Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 13'ünü karşılarken, bugün yüzde 80-85'ini karşılar hale geldiğini anlatan Gümüş, "Artık ithal muza gerek yok, kalitemiz ve üretimimizle Türkiye'nin muz üretimini karşılayabiliriz" dedi. Muzun bölgenin en önemli ürünlerden birisi olduğuna dikkat çeken Gümüş, "1990'lı yıllarda Türkiye tüketiminin yüzde 13'ünü karşılayabiliyorduk. Muz bitme noktasına gelmişti. O dönemlerde ithal muzda vergi yüzde 26 civarındaydı. Ancak 90'lı yıllardan sonra gerek yukarıya izahımızla, gerekse bakanlığımızın çalışmasıyla, vergi oranı yüzde 145,8'e çıkarıldı. Bunun üzerine de üreticiler, yoğun bir çalışmaya başladı. Şu anda Türkiye tüketiminin yüzde 80-85'ini üretir hale geldik" diye konuştu.
Muz üretimiyle ilgili havza çalışması yapıldığını da hatırlatan Gümüş, "Bakanlığımızın havza çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Olumlu ve mükemmel bir çalışma. Muzun bir an evvel havza çalışmasına alınarak nerde, nasıl üretim yapılacağı ile ilgili, hangi üreticiye, hangi bölgeye destek verileceği ile ilgili yeni bir çalışma yapılmasını istiyoruz" dedi.
Muz sarartma işletme müdürü Hüseyin Ülker de Anamur'daki üretilen muzun Türkiye'nin tamamına yetecek üretim seviyesine geldiğini söyledi. Önceki yıllarda muzun lüks olarak değerlendirildiğini hatırlatan Ülker, şimdi yerli muzun herkes tarafından tüketilecek fiyat seviyesinde olduğunu vurguladı.
Muz üreticisi Önder Demir de, 20 yıldır ithal muz ile sürdürdükleri savaşı yerli üreticiler olarak kazandıklarını ifade etti. Demir, "Muz sektörü şu an itibariyle Türk tarımının lokomotifidir. Örnek alınması gereken bir sektördür. Bu başarıyı istersek tarımın diğer sektörlerinde de gerçekleştirebiliriz. Yeter ki rol model olarak alınsın" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde depremİstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

İstanbul'da koronavirüs görüldü iddiası olay olmuştu! Bakan'dan açıklama

İstanbul'da koronavirüs görüldü iddiası olay olmuştu! Bakan'dan açıklama

Ayşenur'u intihara sürükleyen amcaoğlu hakkında yeni gelişme!

Ayşenur'u intihara sürükleyen amcaoğlu hakkında yeni gelişme!

Gece yarısı komşuda korkutan deprem!

Gece yarısı komşuda korkutan deprem!

Evlilik cüzdanını Erdoğan'ın elinden aldılar!

Evlilik cüzdanını Erdoğan'ın elinden aldılar!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Beyoğlu'nda gece kulübü önünde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Gece kulübü önünde silahlı saldırı

Bekçilerin darp ettiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Bekçilerin darp ettiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Isparta’dan depremzedelere 5.5 kilometrelik halı desteği

Depremzedelere 5.5 kilometrelik halı desteği

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! TIR'la tanker çarpıştı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! TIR'la tanker çarpıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.