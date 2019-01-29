Yerli Oto’da Tata ve Geely örnekleri! İşte Tata ve Geely'nin önemi

İşte bunun en güzel örneği diyebileceğimiz bir çalışma Hintli Tata markasından geldi. Hatırlanacak olursa Tata, 2008 yılında JLR’ı (Land Rover-Range Rover-Jaguar) satın almış ve bu grup markalarına da adeta patlama yaptırmıştı. Ekonomik anlamda ipinden kurtulan JLR çok farklı modelleri ardı ardına sıralayarak satış adetlerini ve farklı modellerini de günden güne yükseltmeye devam ediyor. Tata’nın tanıttığı yeni modelin ise bize göre bu markalar ile yakından alakası var. Tata bünyesinde imajı daha yüksek bir marka olarak kurulan Tamo’nun Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Racemo modeli 2 kişilik, ortadan motorlu, arkadan çekişli yapısıyla adeta eğlence için yaratılmış ve 2018 yılında satışa sunulacak. 1.2lt sıralı 3 silindirli turbo-benzin 190ps güce ve 210nm torka sahip bir motoru olan bu model, 0-100km/saat hızlanmasını 6 saniyenin altında tamamlayabiliyor. Diğer taraftan fabrikadan monte edilmiş halde değil de aynen bisikletlerde olduğu gibi bir Kit şeklinde satışa çıkacak olan Racemo, bu sayede satıldığı bölgedeki yetkili servisler ve isterse satın alan kişi tarafından monte edilebilecek. Dünyada ilk kez bir otomobilde kullanılan MOFlex Multi-Material Sandwich (MMS) parçalı platformu sayesinde mümkün olan bu uygulama ile modelin satış fiyatında düşüş olacağı tahmin ediliyor. (Tamo Racemo fotoğraflarını sayfa sonunda görebilirsiniz)

“Peki Tamo Racemo ve JLR markaları arasında nasıl bir ilişki var?” diyebilirsiniz; Tamo Racemo, bazı JLR modellerinin de tasarlandığı Tata’nın İtalya/Turin şehrinde bulunan tasarım stüdyosunda dizayn edildi ve tekniği de sahibi olduğu Jaguar’ın katkılarıyla geliştirildi. Üretimi ise Hindistan’ın Mumbai şehrinde gerçekleştirilecek. Kısacası Tata, dikkat çekici ve basit yapılı bir modeli büyük oranda satın aldığı tecrübeli ve ünlü markalar sayesinde gerçekleştirdi diye düşünüyoruz. Ayrıca Tata’nın JLR’ı satın almış olması ve bir şekilde imajını güçlendirmiş olması, Tamo gibi bir markanın ortaya çıkması için kuvvetli bir cesaret hapı da olmuş denilebilir. Aksi takdirde böyle bir modele cesaret edemeyeceklerini, cesaret etseler bile imaj sorunu nedeniyle ilgi çekemeyeceklerini düşünüyoruz. Bu durumun bir diğer örneği de şüphesiz Çinli Geely markası. Volvo’yu satın alarak aynen JLR markaları gibi zıplatan marka, ayrıca Volvo altyapısı, tecrübesi ve tekniğini kullanan Lynk&Co markasını ortaya çıkararak imajını yükseltmeye başladı.

Görüleceği gibi bir otomobil markası yaratmak için mutlaka sıfırdan başlamak gerekmiyor. Onun yerine geçmiş dönemlerde satışa çıkan birçok farklı köklü Avrupa markasını alarak her türlü olanağından faydalanmak mümkündü. Bu sayede marka yaratmak da çok daha kolay olabilirdi. Bunun en güzel örnekleri olarak da geçmiş dönemlerde imajı yerlerde sürünen Tata ve Geely markalarının, yukarıdaki paragraflarda izah ettiğimiz stratejileri sayesinde artık çok daha saygı duyulur bir hale geldiğini ve bu sayede özel markalarını ortaya çıkardıkları gösterilebilir.

Diğer taraftan benzer konular hakkında yaptığımız analizlerin sosyal medya yorumları arasında dikkat ettiğimiz kadarıyla bu konuda “Bize satmazlar” şeklinde bazı ön yargılar da mevcut. Biz düşünceye tam olarak katılmıyoruz ve iyi ilişkiler kurulduğu sürece ticaretin artık küresel bir duruma geldiğini herkes gibi biz de söyleyebiliyoruz. Birçok farklı Türk firması yurt dışında iyi ilişkileri sayesinde şirket satın alabiliyor ve tüm dünyaya satış da yapabiliyor. Ancak bu işi ideoloji ve benzeri şeylerle de karıştırmamak gerekiyor.