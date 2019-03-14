'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

Karakaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, yerli otomobil üretimi konusunda kendisine zamanlamanın doğru olup olmadığı, fırsatların bulunup bulunmadığını ve bu işin nasıl yapılacağı gibi soruların sıklıkla yöneltildiğini dile getirdi.

Yerli otomobil için potansiyel bir pazar bulunduğunu aktaran Karakaş, "Evet bir fırsat var çünkü otomotiv sektörü bir dönüşümün içerisinde. Dolayısıyla bizim bu zamanı iyi değerlendirmemiz lazım. İkincisi bir pazar var mı? Evet var, hatta otomobilden daha fazlası için bir pazar var. Zaten bizim yola çıkış noktamızda biz hep aynı ifadeyi kullanıyoruz. Biz otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık diyoruz." ifadelerini kullandı.

'ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇTEN YANMALI ARAÇLARIN YERİNE GEÇECEK'



Dünyadaki mega trendleri 3 boyutta ele aldıklarını belirten Karakaş, "Bunun birincisi teknoloji boyutu, ikincisi sosyal boyutu, üçüncüsü de son zamanlarda daha fazla ortaya çıktığını gördüğümüz kanun yapıcıların aldığı pozisyonlarla gelişen bazı trendler var. Önce teknolojiden başlayalım. Batarya teknolojisindeki gelişmelerle elektrikli araçların gerek menzili gerekse verimliliği hızla artıyor ve bu nedenle içten yanmalı araçların çok hızlı bir şekilde yerine geçerek onları hayattan silecekler. İkincisi sensör teknolojisindeki, yapay zekadaki gelişmelerle kendi kendine gidebilen araçlar artık mümkün. Bunu tasarlayabiliyor, görebiliyor ve planlayabiliyoruz." dedi.