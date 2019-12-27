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  4. Yerli Otomobil Bursa'da Üretilecek

Yerli Otomobil Bursa'da Üretilecek

27.12.2019 11:46 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yerli üretimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre elektrikli olarak üretilecek otomobil için yıllık 175 bin araç üretimi hedefleniyor

Yerli Otomobil Bursa'da Üretilecek

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre elektrikli olarak üretilecek otomobil için yıllık 175 bin araç üretimi hedefleniyor. Devlet de 2035 yılına kadar 30 bin araç alım garantisi sağlıyor.

Yerli otomobil üretimi için öngörülen yatırım tutarı da 22 milyar TL yani yaklaşık 3.7 milyar dolar olarak belirlendi. Yatırım süresi olarak da 13 yıl belirlendi.

Yerli otomobilin üretilmesi için kurulan konsorsiyumda 5 firma bulunuyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubunu, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grup, Turkcell ve Zorlu Holding oluşturuyor.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre yerli elektrikli otomobilin üretim tesisi Bursa’da olacak. Yerli otomobil 5 farklı modelde üretilecek. Üretim tesisinde 4 binden fazla kişi istihdam edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk deneme sürüşünü yapacağı otomobile dair fotoğrafları bir süredir TOGG Twitter hesabından paylaşılıyordu.

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