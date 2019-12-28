Yerli otomobil dış basında: “Erdoğan, Tesla’ya meydan okumayı umuyor”

Türkiye’nin 60 yıldır hayalini kurduğu yerli otomobil, dün Gebze’de yapılan bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya tanıtıldı. Tanıtımın ardından Twitter’da “trend topic” olarak dünya gündemine oturan yerli otomobil #Yerlioto hastagi ile dünya listesinde ilk sıralarda yer aldı.

Yerli otomobil dünya basınında en çok konuşulanlarda yerini alırken, İngiliz basınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tesla’ya meydan okuyacağı ve yapılan yorumlarda yerli otomobilin Türkiye’yi ekonomi devi haline getireceği konuşuluyor.

Yerli otomobil dünya basınında şu başlıklarla yer aldı.

İngiliz basınından Daily Mail: "Türkiye elektrikli otomobilini tanıttı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla’ya rakip olmasını umduğu 300 mil menzilli yeni otomobili tanıttı”

Independent: "60 yıllık rüya Erdoğan’ın elektrikli arabayı tanıtmasıyla gerçekleşti”

El Cezire: "Türkiye ilk yerli otomobilini sundu”

Reuters: "Türkiye 3.7 milyar dolarlık ilk yerli otomobilini tanıttı”

