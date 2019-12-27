Yerli otomobil hakkında neler biliniyor?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Gebze'de törenle tanıtıldı.
Erdoğan, yerli otomobilden ilk ön siparişi verdi, üretimin Bursa Gemlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arazisinde yapılacağını açıkladı, "Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesine şahit oluyoruz" dedi.
İtalya'dan Pininfarina şirketine hazırlatılan örnek SUV ve Sedan modelleri, Gebze'deki TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) merkezinde törenle kamoyuna tanıtıldı.
Fabrika yapımının 2020'de bitmesi, ardından yerli otomobilin üretimine başlanması planlanıyor.
Yerli otomobilin ilk serisinin üretiminin de 2022'de tamamlanması hedefleniyor.
Yerli otomobil elektrikli motorla çalışacak. Otomobilin bu nedenle sessiz çalışması ve emisyon salmaması bekleniyor.
Akıllı otomobil özelliği olacağı için sürekli olarak internete bağlı olacak. Kokpitte iki ucun arasında boydan boya LED ekran olacak.
Yol durumu da hedef noktaya ulaşma seçenekleri de bu ekranda yer alacak. Kapı içlerindeki hoparlörler sayesinde müzik sisteminin de geliştirildiği belirtiliyor.
Akıllı evi olan yerli otomobil sahipleri, akıllı evle akıllı otomobil arasında bağlantı kurabilecek.
Merkeze sürekli bağlı olacak olan otomobil, güncellemeleri de uzaktan 4G ya da 5 G bağlantısıyla alabilecek.
Yine bu bağlantı sayesinde arıza durumunda servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.
Yerli otomobilin tanıtımında teknik özelliklere değinilmedi. Resmi internet sayfasında da, bunların dışında herhangi bir detay verilmiyor. Ancak Türk basınına yerli otomobille ilgili bazı bilgiler sızdırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Teknik özelliklerini biz belirliyoruz" dediği ve Türk medyasında aktarılan bazı bilgiler şöyle:
Yerli otomobil hakkında yapılan ilk yorumlar ve gelen tepkiler nasıl?
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