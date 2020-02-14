Yerli otomobil 'koronavirüs' engeline takıldı

Yerli otomobil TOGG yoluna emin adımlarla devam ediyor. Geliştirme süreci tamamlanan ve ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla lansmanı yapılan yerli otomobilin 24-27 Şubat tarihleri arasında Barcelona'da yapılacak Mobile World Congress 2020'de (2020 Mobil Dünya Kongresi) sergilenmesi planlanıyordu. Ancak Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını yerli otomobilin tanıtımını da etkiledi.

MOBİL DÜNYA KONGRESİ'NİN İPTALİ YERLİ OTOMOBİLİ DE VURDU

Mobil Dünya Kongresi'nin düzenleyicisi GSMA acil bir toplantı kararı alarak Mobil Dünya Kongresi'ni iptal etti. Kongrenin iptal edilmesi, birçok şirketin planlarında değişiklik yapmasına yol açtı. Bu durumdan yerli otomobil de nasibini aldı. Daha önce MWC 2020'de bir tanıtımının yapılacağı duyurulan yerli otomobil, kongrenin iptaliyle birlikte bu tanıtımını ertelemek zorunda kalacak. Ancak yerli otomobilin iptal edilen tanıtımı için farklı seçenekler mevcut durumda.

YERLİ OTOMOBİL OTOMOBİL FUARINDA TANITILABİLİR

TOGG için seçeneklerden ilki, Mart ayında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı. Fakat TOGG'un ilk global lansmanının bir otomobil fuarında yapılmasının düşünülmemesi bu seçeneğin önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden Cenevre Otomobil Fuarı dışında alternatif iki seçenek daha var.