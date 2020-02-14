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Yerli otomobil 'koronavirüs' engeline takıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.02.2020 09:47 | Son Güncelleme

Yerli otomobil TOGG koronavirüs salgınından etkilendi. Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Mobile World Congress 2020 (2020 Mobil Dünya Kongresi) Türkiye'nin Otomobili TOGG'un MWC 20'de yapacağı lansmanında ertelemesine sebep oldu. Peki yerli otomobilin global lansmanı ne zaman yapılacak?

Yerli otomobil 'koronavirüs' engeline takıldı

Yerli otomobil TOGG yoluna emin adımlarla devam ediyor. Geliştirme süreci tamamlanan ve ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla lansmanı yapılan yerli otomobilin 24-27 Şubat tarihleri arasında Barcelona'da yapılacak Mobile World Congress 2020'de (2020 Mobil Dünya Kongresi) sergilenmesi planlanıyordu. Ancak Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını yerli otomobilin tanıtımını da etkiledi.

MOBİL DÜNYA KONGRESİ'NİN İPTALİ YERLİ OTOMOBİLİ DE VURDU

Mobil Dünya Kongresi'nin düzenleyicisi GSMA acil bir toplantı kararı alarak Mobil Dünya Kongresi'ni iptal etti. Kongrenin iptal edilmesi, birçok şirketin planlarında değişiklik yapmasına yol açtı. Bu durumdan yerli otomobil de nasibini aldı. Daha önce MWC 2020'de bir tanıtımının yapılacağı duyurulan yerli otomobil, kongrenin iptaliyle birlikte bu tanıtımını ertelemek zorunda kalacak. Ancak yerli otomobilin iptal edilen tanıtımı için farklı seçenekler mevcut durumda.

TOGG Ceo

YERLİ OTOMOBİL OTOMOBİL FUARINDA TANITILABİLİR

TOGG için seçeneklerden ilki, Mart ayında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı. Fakat TOGG'un ilk global lansmanının bir otomobil fuarında yapılmasının düşünülmemesi bu seçeneğin önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden Cenevre Otomobil Fuarı dışında alternatif iki seçenek daha var.

EN İYİMSER SEÇENEK 7 AY SONRA

Bu seçeneklerden bir diğeri Almanya'da düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı (IFA). Bu fuar için şimdilik bir iptal durumu söz konusu değil ancak fuarın Eylül ayında yani 7 ay sonra yapılacak olması yerli otomobil için büyük bir dezavantaj oluşturuyor.

TOGG'UN GLOBAL TANITIMI 2021'E ERTELENEBİLİR

Yerli otomobil için düşünülecek bir diğer seçenek ise 2021'i beklemekten başka bir şey değil. İptal edilen Mobil Dünya Kongresi'nin önümüzdeki yıl için planlanan etkinliğinde, yerli otomobil beklenen global lansmanını gerçekleştirebilir. Fakat bunun için de tamı tamına 1 yıl beklemek gerekiyor. Bu da oldukça uzun bir süre demek.

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