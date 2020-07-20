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Yerli otomobil TOGG'da kullanılan Nadir Toprak Elementleri (NTE) nedir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yerli otomobilde kullanılacağı bilgisini verdiği nadir toprak elementleri araştırılmaya başlandı. Nadir toprak elementleri nedir? NTE ne anlama gelir? İşte yerli otomobil TOOG'da kullanılan nadir toprak elementleri hakkında detaylı haberimiz...

Yerli otomobil TOGG'da kullanılan Nadir Toprak Elementleri (NTE) nedir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nadir toprak elementlerinin (NTE) günlük hayatta birçok alanda kullanıldığını belirterek, "Savunma sanayisinde füze rampalarında, MR cihazlarında, otomotiv sektöründe, dijital kameralarda, cep telefonlarında ve gece görüş kameralarında yine NTE kullanılıyor. Hatta yerli otomobilimizde de NTE kullanılacak." bilgisini verdi. Nadir toprak elementleri nedir? NTE ne anlama gelir? İşte yerli otomobil TOOG'da kullanılan nadir toprak elementleri hakkında detaylı haberimiz...

Yerli otomobil TOGG'da kullanılan Nadir Toprak Elementleri (NTE) nedir?

Bir nadir toprak elementi (NTE) veya nadir toprak metali (NTM) periyodik tablodaki 17 metalik elementten biridir: on beş lantanit, ve ayrıca skandiyum ve itriyum.

Nadir toprak elementleri şunlardır: seryum (Ce), disprozyum (Dy), erbiyum (Er), evropiyum (Eu), gadolinyum (Gd), holmiyum (Ho), lantan (La), lutesyum (Lu), neodimyum (Nd), praseodim (Pr), prometyum (Pm), samaryum (Sm), skandiyum (Sc), terbiyum (Tb), tülyum (Tm), iterbiyum (Yb) ve itriyum (Y).

Nadir toprak elementleri, mıknatıslar ve manyetik tozlar, katalizörler, metalurjik katkılar, parlatma tozları, fosforlar, cam katkı maddeleri, seramikler ve diğer tasarlanmış nadir toprak malzemelerinin yanı sıra piller, motorlar ve jeneratörler, lazerler, sürücüler, sensörler ve ara ürün üreten çeşitli endüstrilerde kullanılan diğer bileşenler ve sistemler için vazgeçilmezdir. Bu ürünler sağlık hizmetleri, temiz enerji, otomotiv, aydınlatma, iletişim, ses donanımları, savunma teknolojileri, diğer elektronikler, gelişmiş optikler, petrol arıtımı ve diğer çeşitli ekonomik faaliyetlerde kullanılır. Bir üründe kullanılan NTE miktarı, o ürünün ağırlığı, hacmi veya değeri açısından önemli bir parçası olmamasına rağmen, cihazın çalışması için NTE kesinlikle gerekli olabilir. Örneğin, NTE'den üretilen mıknatıslar genellikle toplam ağırlığın sadece küçük bir kısmını temsil ederler, ancak onlar olmadan, masaüstü ve dizüstü bilgisayarların iş mili motorları ve ses bobinleri mümkün olamazdı.

Rotalab, nadir toprak elementlerini %99 (2N) ve %99.9999 (6N) arasında değişen saflıklarda sağlamaktadır.

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