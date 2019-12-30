Yerli otomobil TOGG havalimanlarına geliyor!

Yerli otomobil TOGG, tanıtımının gerçekleştiği 27 Aralık gününden beri yoğun bir ilgiyle karşılaştı ve bu ilginin etkisiyle hiç gündemden düşmedi. Uluslararası basın kuruluşlarına da haber olan TOGG, yerli firmaların ve kurumların da ilgisini fazlasıyla çekti. Bu kurumlardan birisi ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) oldu.

YERLİ OTOMOBİL TOGG UÇAKLARA EŞLİK EDECEK

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, resmi Twitter hesabı aracılığıyla bir tweet paylaştı. Keskin söz konusu tweet’inde, 2022 yılında yollarda olacak olan TOGG’un, seri üretime geçilmesinin ardından Türkiye’deki havalimanlarında uçaklara ve araçlara yönlendirme hizmeti veren ‘’follow me’’ aracı olarak kullanılacağını açıkladı. Yani havalimanlarında apronlarda, pistlerde ve taksi sahalarında görev yapan sarı-turuncu renkli follow me araçları, 2022 yılı itibariyle yerli otomobil TOGG ile değişecek.

BMW İ8’İN YERİNİ TOGG ALACAK

İstanbul Havalimanı’nda halihazırda BMW i8 follow me araçları kullanılmakta. Ancak bu araçlar hem çok pahalı hem de Alman üretimi araçlar. Bunların yerine hem elektrikli hem de daha ucuza mal olabilecek yerli otomobilin kullanılması bizce oldukça yerinde bir karar.

