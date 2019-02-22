Yerli otomobil üretiminde mühendisler grubu start verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobil çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendirerek, "Türkiye’nin Otomobili Grubu iyi bir çalışmanın içinde, başında da değerli bir arkadaşımız var, bizler de destek veriyoruz, hızla Gebze’deki bakanlığımıza ait Bilişim Vadisi’nde mühendisler grubu start verdi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik’te ilk olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Yardımcısı Büyükdede burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerli otomobil çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendiren Büyükdede, "Türkiye’nin Otomobili Grubu (TOG) iyi bir çalışmanın içinde, başında da değerli bir arkadaşımız var, bizlerde destek veriyoruz, hızla Gebze’deki bakanlığımıza ait Bilişim Vadisi’nde mühendisler grubu start verdi, yeni başladılar inşallah otomobil fabrikasında yer seçimindeyiz şu anda, hangi boyutta, nereye yerleşelim diye karar verecekler, çalışmalar hızla devam ediyor" dedi.

"Fabrika için Bursa’ya yakın bir yer tercihimiz"

Bir basın mensubunun "Bilecik’te 3. OSB kuruluyor. Yerli otomobil fabrikasını buraya kurmanız gibi bir olay söz konusu mu?” sorusuna Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "TOG bizlerden talebi fabrika konusunda daha çok Bursa’ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa’da da yer bulma konusunda gerçekten zorluk var, şu anda yer seçimi hakkını onlara bırakmak lazım” ifadelerini kullandı. “Türkiye kendi insansız hava aracını en iyi yapan ülkelerden birisi haline geldi"

Savunma sanayisindeki teknolojik gelişmeleri de değerlendiren Bakan Yardımcısı Büyükdede, "Savunma, Havacılık ve Uzay Kümesinin Başkanlığını yaptım 4 yıl. Türkiye’de ki İHA’ların üretilmesi, roketlerin, uçakların üretilmesi için ciddi bir çalışma içerisinde olduk. Şu anda Türkiye kendi insansız hava aracını en iyi yapan ülkelerden birisi haline geldi. Kendi silahlarını, kendi zırhlı araçlarını, tankını, topunu, mühimmatını ve uzay çalışmalarını başlatmış bir ülke” dedi.

“Yazılımcılar için özel yönetmelikler çıkartacağız"

Bakan Yardımcısı Büyükdede son olarak gençlere yönelik verdikleri teknolojik yatırımlar değerlendirerek, "Özellikle yazılımcılar için özel yönetmelikler çıkartacağız. Gençler içinde biraz önce Bilişim Vadisi’nden bahsettim. Burası 175 bin metre kare yer. Orasını sadece gençlerin dijital platforma geçmesi için kurduk. Üniversitelerimizde yeni ve gelişmiş dijital konularda yapılanmanın içerisine girdik. Bakanlığımızda 3 bakan yardımcısıyız, bir tanesi gençlerin dijitalleşmesi konusunda çalışan bir arkadaşımız, bu konuya önem verdiğimiz bir dönemi yaşıyoruz ki sayın bakanımız da keza öyle. Dijitalleşme gençlerin yeni sanayi 4.0’a adaptasyonunun sağlanması, yeni yazılımlarda etkin hale gelmesini sağlayacak çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Bir de KOSGEB olarak da özellikle yazılımcılar için özel yönetmelikler yayınlayacağız, özel destekler dönemine girdik ve gençler hakikaten son derece tempoları hızlı, dünyanın yeni trendine çok daha hızlı adapte olacak bir yapıya geldiler” diye konuştu.