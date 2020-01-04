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  4. Yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği

Yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yerli otomobilin üretiminde görev alacak nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere, Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 'Elektrikli Araçlar Dalı' açılacağını duyurdu.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yerli otomobilin üretiminde görev alacak nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere, Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 'Elektrikli Araçlar Dalı' açılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı itibarıyla bu alana ilk öğrencilerimizi alacağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa'da fabrika hazırlıkları süren elektrikli yerli otomobilin üretiminde görev alacak teknik elemanları yetiştirmek üzere harekete geçti. Otomobil fabrikasının açılacağı Bursa?da eğitim veren Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı?nda ilk kez 'Elektrikli Araçlar Dalı' açılacak. Kısa sürede müfredatı oluşturulacak alan programı doğrultusunda öğretmen eğitimleri gerçekleştirilecek ve bu alana önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Liselere Geçis Sistemi kapsamında sınavla öğrenci alınacak.
Bursa'daki okulda yeni açılacak 'Elektrikli Araçlar Dalı'nda öğrencilere hibrit araçlar, elektrikli araçlar, hidrojenle çalışan araçlar, pil teknolojisi, elektrikli motorlar, sensörler, görüntü işleme, led teknolojisi, CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemleri), mekanik sistemleri, şarj istasyonları teknolojisi, elektroliz teknolojileri ile ilgili yetkinlikler kazandırılacak.
BAKAN SELÇUK: ÇOK SAYIDA YENİ PROJE UYGULADIK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık olarak mesleki ve teknik eğitimi yeniden yapılandırırken ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını belirterek, "Bu kapsamda çok sayıda yeni projeyi son bir yılda başarılı bir şekilde uygulamaya koyduk. Örneğin, savunma sanayii alanında ihtiyaç duyulan teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere ASELSAN ile Ankara?da istihdam garantili ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kurduk, mesleki ve teknik eğitimde ilk kez yüzde 1?lik dilimden öğrenci aldık. Benzer şekilde otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, uzay-havacılık ve saatçilik sektörü gibi pek çok alanda kullanılan ve ileri teknolojinin temelini oluşturan mikromekanik alanında istihdam garantili mesleki eğitim vermeye ilk kez 150 yıllık Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başladık. Kırıkkale'de Makine ve Kimya Endüstri Kurumu (MKEK) ile savunma sanayisine yönelik yeni bir mesleki ve teknik anadolu lisesi kuruyoruz" dedi.
'İLK ÖĞRENCİLERİMİZİ ALACAĞIZ'
Yerli otomobile teknik eleman desteği müjdesini de veren Bakan Selçuk, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm toplumumuzun heyecanını biz de paylaşıyoruz. Türkiye?nin otomobilini üretecek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için süratle çalışmalara başladık. Yerli otomobil projesine, üretimin yapılacağı Bursa?da ihtiyaç duyulacak teknik eleman yetiştirmek üzere ilk kez Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı?nda elektrikli araçlar dalı açacağız. Bu amaçla Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini seçtik. Bakan Yardımcım Mahmut Özer?in koordinasyonunda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz çalışmalarına başladı. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı itibarıyla bu alana ilk öğrencilerimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

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