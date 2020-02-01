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Yerli otomobili bir de böyle görün

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:13 | Son Güncelleme

Eskişehir’de kasaplık yapan Ali Özyörük, dana eti ve kuyruk yağı kullanarak yerli otomobilin resmini çizdi.

Küçük yaşlarda resim yapmaya ilgi duyan kasap Ali Özyörük, et ve yağ kullanarak resim yapıyor. Kasap Özyörük, küçükken yaşadığı şehirde resim malzemelerinin çok zor bulunması sebebiyle et ve yağdan resim yapmaya başladı. Zamanla bu alanda kendisini geliştiren Özyörük; Tuncel Kurtiz, İbrahim Tatlıses, Zeki Müren ve Turist Ömer karakteriyle bilinen Sadri Alışık gibi birçok ünlü ismin et ve yağdan resmini yaptı. Çalışmaları ile kasaplık mesleğine farklı bir yön veren Ali Özyörük, şimdi ise geçtiğimiz günlerde dünya kamuoyuna tanıtılan yerli otomobilin resmini yaptı.

"Ülkemiz bu otomobilin gerçeğini yapmış ben resmini yaparken bile çok zorlandım"

Dana eti ve kuyruk yağı kullanarak yerli otomobili resmeden Özyörük, aracın jant ve farlarının kendisini çok zorladığını söyledi. Özyörük, “Yerli otomobil ülkemiz için bir gurur kaynağı. Yerli otomobilin adını gururla duyurmak için bende resmetmek istedim. Önce kara kalem ile çalışıyorum. Daha sonra et, bıçak kullanarak resmi yapıyorum ve büyük beğeni alıyorum. Değişik bir sanat olduğunu düşünüyorum. Yerli otomobili 2 günlük bir çalışma sonrasında yapabildim. Çünkü yoğun bir çalışma tempom var boş zamanlarımda yapabildim. Resmin altyapı çalışmalarını kara kalem kullanarak evde tamamladım. Yaparken kasap malzemeleri, kuyruk yağı ve dana eti kullanıyorum. Otomobilin jantları ve farları beni çok zorladı. Ülkemiz bu otomobilin gerçeğini yapmış ben resmini yaparken bile çok zorlandım. Yaptığım tabloyu görenler ilk başta yerli otomobil olduğunu anladılar. Bu beni çok mutlu etti, çok beğenildi. Yerli otomobil ülkemiz tarafından coşkuyla karşılandı. Otomobillerimiz yollara çıktığı zaman birçok yerde görebileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil Eskişehir

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