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  4. Yerli otomobilin ön alım fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobilin ön alım başvurusu nereden yapılacak?

Yerli otomobilin ön alım fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobilin ön alım başvurusu nereden yapılacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.01.2020 11:45 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Otomobili ön talep başvuruları için hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımıyla dünyaya duyurulan yerli otomobil için yapılan ön alım çağrısının ardından organizasyonun tek elden koordine edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Yerli otomobil ön alım koordinasyonu ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılacak. Peki yerli otomobil ön alım fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) dışında başlatılan çalışma ile otomobili almak isteyenlerin sayısı ve ödeyecekleri rakam belirlenecek. Fabrika kurulduğu andan itibaren oluşturulacak hesapta ön ödeme paraları toplanmaya başlanacak. Bu modelle, otomobil fabrikasının yatırımı için gerekli olan finansmanın bir kısmının da sağlanacağı belirtiliyor.

YERLİ OTOMOBİL ÖN ÖDEME FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOBB'un önümüzdeki günlerde ön ödeme konusunda oda ve borsalara yazı göndereceği öğrenildi. TOBB'un devreye girmesiyle işler hızlanacak. Ön ödeme miktarının 30-40 bin lira olarak belirlenmesi bekleniyor.

175 BİN ADETLİK TALEP ALINDI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, Anadolu'nun her yerinden gelen yerli otomobil alım talepleri nedeniyle başlatılacak ön alım kampanyasının, yerli ve milli otomobile destek olacağını ve şu anda neredeyse yıllık üretim rakamı olan 175 bin adetlik kadar talep alındığını söyledi. Oda ve Borsa başkanları ön ödeme uygulamasının Tesla'nın modellerinde de yapıldığını belirterek, "Elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ BURSA'DA YAPILACAK

Fabrikanın Bursa'da kurulacak olması da şehirde heyecan yarattı. BTSO Başkanı Burkay, "Bursa, gelişmiş imalat altyapısını ve yan sanayisini ileri teknolojiye uyarlayarak Türkiyemizin milli otomobil üretiminde de en güçlü şekilde hissettirecektir" dedi.

TOGG ortaklarından olan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da kendi şirketlerinde kullanılan bin kadar binek otomobilin tamamının yerli araçla değiştirileceğini söyledi.

Türkiye'nin Otomobili piyasaya çıktığında şehircilik anlayışını da dönüştürecek. Yollar, yerli aracın sahip olduğu son teknoloji navigasyonlara uydurulacak. Yerli otomobil ile Türkiye'nin 'yol mühendisliği' alanında da önemli aşama kaydedilecek.

Akıllı otobanlar ve konuşan tabelalar ile olası kazaların önüne geçmek için sürücülere anlık ikazlar verilecek.

2022'YE kadar dünya genelinde 100 yeni elektrikli araç modeli satışa sunulacak. 2030'da ise küresel araç imalatının yüzde 40'ı elektrikli, yüzde 46'sı hibrit araç olacak.

Yerli otomobil ile Türkiye, dünyadaki dönüşüme ayak uydurmuş yeni bir oyuncu olacak. Otomobilin getireceği değişimlerden biri de benzin istasyonlarının şarj istasyonlarına dönüşmesi olacak.


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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil Türkiye'nin otomobili

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