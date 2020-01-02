Yerli otomobilin ön alım fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobilin ön alım başvurusu nereden yapılacak?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) dışında başlatılan çalışma ile otomobili almak isteyenlerin sayısı ve ödeyecekleri rakam belirlenecek. Fabrika kurulduğu andan itibaren oluşturulacak hesapta ön ödeme paraları toplanmaya başlanacak. Bu modelle, otomobil fabrikasının yatırımı için gerekli olan finansmanın bir kısmının da sağlanacağı belirtiliyor.

YERLİ OTOMOBİL ÖN ÖDEME FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOBB'un önümüzdeki günlerde ön ödeme konusunda oda ve borsalara yazı göndereceği öğrenildi. TOBB'un devreye girmesiyle işler hızlanacak. Ön ödeme miktarının 30-40 bin lira olarak belirlenmesi bekleniyor.

175 BİN ADETLİK TALEP ALINDI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, Anadolu'nun her yerinden gelen yerli otomobil alım talepleri nedeniyle başlatılacak ön alım kampanyasının, yerli ve milli otomobile destek olacağını ve şu anda neredeyse yıllık üretim rakamı olan 175 bin adetlik kadar talep alındığını söyledi. Oda ve Borsa başkanları ön ödeme uygulamasının Tesla'nın modellerinde de yapıldığını belirterek, "Elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.