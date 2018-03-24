Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Instagram'da 1,2 milyon takipçisi olan yerli playboy Taha Özer, görgüsüzlüğün dibine vurduğu paylaşımların yanı sıra kadınlarla da sürekli müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu. Bu fotoğraflar Özer'in başını yaktı.

Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

1 / 9 Sosyal medya fenomeni Taha Özer, müstehcen içerikli yayınlar yaptığı gerekçesiyle dün gözaltına alınmıştı.

2 / 9 Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Özer, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Özer'in paylaşımlarını görenler "Yok artık." demeden edemedi.

3 / 9 İşte Taha Özer'in başını yakan o paylaşımlar:

4 / 9 TAHA ÖZER KİMDİR? Taha Özer, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şişli Terakki İlkokulu'ndan mezun olan Taha Özer Yeditepe Üniversitesi İngilizce ve İşletme eğitimi alarak 2011 yılında mezun oldu.

5 / 9 Üniversiteden mezun olması sonrasında Amerika'nın New York ve Boston kentlerinde yabancı dil eğitimi alan Taha Özer; 2012 yılında Bodrum'da denizci piyade olarak vatani görevini tamamladı...

6 / 9 2012 yılı itibariyle birçok dalda icraatini sürdüren Taha Özer; Instagram'dan paylaşmış olduğu anlık, güncel, eğlence, sanat ve gece hayatı ile ilgili yaşamış olduğu tüm ihtişamı gözler önüne serdi. Birçok kişi tarafından merakla takip edilen Taha Özer yerli Dan Bilzerian olarak da adlandırılıyor.

7 / 9 İbrahim Şenkal Özer, sahibi olduğu Deriden'i kardeşi Gürkal Celal Özer'e devretti. Nisan 2016'da yapılan operasyonla Deriden'in yönetim kurulu başkanlığına Gürkal Celal Özer otururken, şirketin merkezinin de Marka Park merkezine taşınmasına karar verildi. Kulislerde artık Deriden'de tek pay sahibinin Marka Park'ın sahibi Gürkal Celal Özer olduğu söyleniyor.

8 / 9 Taha Özer bir röportajında Dan Bilzerian ile anılmasıyle ilgili şunları söylüyor: Benim hayat tarzım yıllardır böyleydi zaten. Yakın çevrem benzetiyordu. Son olarak, herkes birdenbire aynı şeyi söyleyemeye başlamıştı. Ama yıllardan beri birileriyle ciddi ilişkilerim oldu. Onlar bittikten sonra çok hızlı yaşamaya başladım. Beş, altı senedir de böyleydi. Ama sadece kadınlarla ilgili söylemiyorlar bunu…