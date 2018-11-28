Yerli 'sensör' işitme engelini ortadan kaldıracak

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta 2016'da kurulan Genmel Ar-Ge şirketinde doktor ve mühendislerin uzun soluklu çalışması sonucu, mevcutlarına göre çok daha etkin ve kullanışlı koklear implant tasarlandı.

Doğuştan veya çeşitli nedenlerle işitme kaybı olan hastalara uygulanan koklear implant, hasarlı iç kulağın fonksiyonunu yerine getiriyor. Seslerin şiddetini yükselten işitme cihazlarının aksine, koklear implant beyne ses sinyalleri sağlamak için iç kulağın hasarlı parçalarının görevini üstleniyor.

"Havuza da girebilir, banyo da yapabilir"

Yıldız Teknopark'taki şirkette, aralarında doktor ve mühendislerin yer aldığı akademisyenlerin bir araya geldiği bir ekiple Ar-Ge ve inovasyona yönelik yerli ve milli projeler yürüttüklerini anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"TÜBİTAK'ın proje desteğiyle koklear implant için sensör geliştirdik. Ekibimiz çok güçlü. Kulak burun boğaz uzmanı, odyoloji uzmanı doktorlar, yazılım ve donanım mühendisleri var. Şirket ortağım Doç. Dr. Raşit Cevizci'nin koklear implant ameliyatlarında ciddi tecrübesi var. Yaptığımız tasarımla artık kulağın dışında olan üniteleri iptal ediyoruz. Kulak içine tamamen gömülü bir sistem tasarladık. Bu sayede hasta, havuza da girebilir, banyo da yapabilir. Bazı olumsuz sesleri daha iyi filtreleme özelliği ile hastanın daha iyi işitmesine imkan sağlıyor."

Sensörün, cerrahi açıdan da büyük kolaylıkları olduğuna dikkati çeken Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 20 bin avro civarında satılan biyonik kulak olarak adlandırdığımız koklear implant ürününü seri üretime geçirdiğimizde yarı fiyatından daha da aşağısında dünya piyasasında yer alacak. Bunun en zor kısmı olan sensörüydü ve bunu başarıyla tamamladık. Şimdi ikinci aşamada kulağın içindeki salyangoz denilen kısma giren prob tasarım ve yazılım geliştirme sürecimiz var. Bunları da bitirdikten sonra yerli ve milli tasarım koklear implantı seri üretime hazır hale getireceğiz."