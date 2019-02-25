Yerli sportif uçak motoru prototipi üretildi

"Çocukluğumdan beri uçaklara ilgim vardı. İki yıl önce pilot brövesi aldım. Temel Kambur ile uçak motoru yapmaya karar verdik. Ülkenin buna ihtiyacı olduğunu düşündük, yola böyle çıktık. Yüzde 100 yerli malzeme ve kendi imkanlarımızı kullanarak 4 ayda yaptığımız uçak motoruna 'Destur TS 55' adını verdik. Tasarımını ve imalatını yaptığımız uçak motoru için seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Artık uçaklar destursuz uçmayacak."

Serdar Çift, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havacılığa çocuk yaşta ilgi duyduğunu, helikopter yapmayı hep hayal ettiğini söyledi.

Ürettikleri prototip uçak motoru için tasarım tescil ve faydalı model belgesi almaya hazırlandıklarını aktaran Çift, "Çok özel ve güçlü bir motor yaptık. Motor beklediğimizden daha üstün bir performansa sahip. Bu motor, ülkemizin havacılığının gelişmesine büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "100 bin liraya mal oldu"

Çift, yaptıkları yerli uçak motorunun 70 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

''Motor 3 palli ve 115 beygir güç üretiyor. Motorumuza çok güveniyoruz. İki bin saat sorunsuz şekilde çalışabilecek donanıma sahip. İçten yanmalı, 4 silindirli, boxer tipi, sportif uçak motoru. Çift yakıt sistemli hava ve yağ soğutmalı. Uzay ve havacılık alanında kullanılan yüksek ısıya dayanıklı alüminyum gövdeye sahip. Tasarımı tamamen Temel ustaya özgü ve kullanılan malzeme yüzde 100 yerli. Motor bize yaklaşık 100 bin liraya mal oldu, ancak iki motor daha yapacağız. Dolayısıyla maliyet düşecek. Nihai motor bundan çok daha üstün özelliklere sahip olacak."