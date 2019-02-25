HABER

Yerli sportif uçak motoru prototipi üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:45 | Son Güncelleme

Samsun’da pilot lisansı sahibi Serdar Çift'in girişimiyle makine ustası Temel Kambur, tamamen yerli malzeme kullanarak 115 beygir gücünde 4 silindirli, pistonlu, "boxer tipi" sportif uçak motoru prototipi yaptı - Serdar Çift: - "Tamamen yerli malzeme ve kendi imkanlarımızı kullanarak 4 ayda yaptığımız uçak motoruna 'Destur TS 55' adını verdik" - "Tasarımını ve imalatını yaptığımız uçak motoru için seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Artık uçaklar destursuz uçmayacak"

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun’da pilot lisansı sahibi Serdar Çift'in girişimiyle makine ustası Temel Kambur, tamamen yerli malzeme kullanarak 115 beygir gücünde 4 silindirli, pistonlu, "boxer tipi" sportif uçak motoru prototipi yapmayı başardı.

Serdar Çift, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havacılığa çocuk yaşta ilgi duyduğunu, helikopter yapmayı hep hayal ettiğini söyledi.

İşe uçak motoru üreterek koyulmaya karar verdiğini anlatan Çift, Temel Kambur ile yaklaşık 4 ay önce başladıkları çalışmalar sonrası tamamen yerli malzemeler kullanarak, "Destur TS 55" adını verdikleri sportif uçak motoru yapmayı başardıklarını anlattı.

Yaptıkları prototip motorun başarıya ulaştığını belirten Çift, şunları kaydetti:

"Çocukluğumdan beri uçaklara ilgim vardı. İki yıl önce pilot brövesi aldım. Temel Kambur ile uçak motoru yapmaya karar verdik. Ülkenin buna ihtiyacı olduğunu düşündük, yola böyle çıktık. Yüzde 100 yerli malzeme ve kendi imkanlarımızı kullanarak 4 ayda yaptığımız uçak motoruna 'Destur TS 55' adını verdik. Tasarımını ve imalatını yaptığımız uçak motoru için seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Artık uçaklar destursuz uçmayacak."

Ürettikleri prototip uçak motoru için tasarım tescil ve faydalı model belgesi almaya hazırlandıklarını aktaran Çift, "Çok özel ve güçlü bir motor yaptık. Motor beklediğimizden daha üstün bir performansa sahip. Bu motor, ülkemizin havacılığının gelişmesine büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "100 bin liraya mal oldu"

Çift, yaptıkları yerli uçak motorunun 70 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

''Motor 3 palli ve 115 beygir güç üretiyor. Motorumuza çok güveniyoruz. İki bin saat sorunsuz şekilde çalışabilecek donanıma sahip. İçten yanmalı, 4 silindirli, boxer tipi, sportif uçak motoru. Çift yakıt sistemli hava ve yağ soğutmalı. Uzay ve havacılık alanında kullanılan yüksek ısıya dayanıklı alüminyum gövdeye sahip. Tasarımı tamamen Temel ustaya özgü ve kullanılan malzeme yüzde 100 yerli. Motor bize yaklaşık 100 bin liraya mal oldu, ancak iki motor daha yapacağız. Dolayısıyla maliyet düşecek. Nihai motor bundan çok daha üstün özelliklere sahip olacak."

- "Tasarladığım prototip sorunsuz çalışıyor"

Temel Kambur ise ilkokul mezunu olduğunu, ancak makinelerle arasının her zaman iyi olduğunu belirterek, ilk kez böyle bir çalışmanın içinde yer aldığını söyledi.

Kendi tasarladığı ve çizdiği motorun prototipinin sorunsuz olarak çalışmasından gurur duyduğunu, daha iyisini de yapabileceğini vurgulayan Kambur, imkanlar dahilinde çok başarılı bir motor yaptıklarını ve kısa sürede adlarını dünyaya duyuracaklarına inandığını ifade etti.

Şimdi 55 ile 60 kilo arasında 160 ve 200 beygir gücünde iki uçak motoru üzerinde çalıştığını anlatan Kambur, prototipten daha iyisini yapacağına inandığını kaydetti.

- "Sportif havacılığa ciddi bir ivme kazandırır"

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ise yerli kaynaklarla uçak motoru üretilmesinin güzel bir gelişme olduğunu vurguladı.

Gereken testleri ve lisanslama sürecini en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Gürkan, "Daha sonra geliştirilecek bu uçak motoru, ülkenin sportif havacılık sektörüne ciddi bir ivme kazandırır. Kısıtlı kaynaklarla bu çalışmanın yapılması gurur verici." ifadelerini kullandı.

Sular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştuSular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştu
Başakşehir'de kar kazası kameradaBaşakşehir'de kar kazası kamerada
Akdağ’da kartpostallık kar manzarasıAkdağ’da kartpostallık kar manzarası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Destur Samsun Serdar Çift sportif havacılık Temel Usta uçak motoru

En Çok Okunan Haberler

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenler'de banka soygunu girişimi

Esenler'de sıcak saatler!

Korkunç anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

Korkunç anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Cilvegözü'nün 'dedektör köpekleri' kuş uçurtmuyor

Cilvegözü'nün "dedektör köpekleri" kuş uçurtmuyor

Türkiye Antarktika'da üs kurdu

Türkiye Antarktika'da üs kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.