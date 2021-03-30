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Yerli sprey aşı ne zaman çıkacak? Sprey aşı koronavirüsü bitirecek mi? Bakan Varank açıkladı

30.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nisan ayında denemelerine başlanacak olan yerli aşıyı yıl içerisinde kullanıma sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Önceki günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yapmış olduğu yazılı açıklamada, burundan sprey olarak uygulanan 'İntranazal Covid' aşısının Faz 1 çalışmalarına çok yakında başlanacağını duyurmuştu. Peki yerli sprey aşı ne zaman çıkacak? Sprey aşı koronavirüsü bitirecek mi? İşte Bakan Varank'ın açıklamaları..

Yerli sprey aşı ne zaman çıkacak? Sprey aşı koronavirüsü bitirecek mi? Bakan Varank açıkladı

Bakan Varank, Nisan ayında denemelerine başlanacak olan yerli aşıyı yıl içerisinde kullanıma sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde burundan sprey olarak uygulanan 'İntranazal Covid' aşısının Faz 1 çalışmalarına çok yakında başlanacağını duyurmuştu. Peki yerli sprey aşı ne zaman çıkacak? Sprey aşı koronavirüsü bitirecek mi?

YERLİ SPREY AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı adayı Intranazali ile ilgili yaptığı açıklamada, "Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun onayı bekleniyor. Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türk bilim insanlarının yapmış olduğu girişim sonuçlanırsa dünyadaki ilk intranazal koronavirüs aşısı yapılmış olacak. Sonbahardan bu yana çok sayıda firmanın bunun üzerinde çalıştığını dile getiren Ceyhan, 11 Ocak'ta bir Amerikan firmasının ilk kez Faz-1 çalışmalarına başladığını, onun sonuçlarını beklediklerini ifade etti. Üretim verimliliği oldukça yüksek olan bu aşıdan yalnızca 1 tesiste, senede 250 milyon doz üretilebilecek.

SPREY AŞI KORONAVİRÜSÜ BİTİRECEK Mİ?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İntranazal Covid aşısına ilişkin DHA'ya yapmış olduğu değerlendirmede, pandemi aşılarında ilk sıraya konulan hedefin salgını bitirmek olduğunu söyledi. Pandemiyi bitirebilmenin en kolay yolunun da bulaşı önlemek olduğunu vurgulayan Ceyhan, "Bulaşın engellenmesi için canlı bir aşı olması lazım. Ancak canlı koronavirüs aşısını geliştirmek 3 yıldan önce mümkün değil. Canlı olan; ama içindeki koronavirüs canlı olamayan vektör aşılar var. Adenovirüs canlı ve sadece koronavirüsün dikenli yapısının geni var. Yakın bir sürede bulaşı engelleyebilecek tek aşı adayı 'İntranazal Covid' aşısı gibi görünüyor. Pandemi aşısında bir başka önemli şey, kolay ulaşılabilecek, kolay üretilebilecek, uzun süre dayanabilecek. Dolayısıyla birçok kullandığımız aşı bu özellikleri taşımıyor" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı
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