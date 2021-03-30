Yerli sprey aşı ne zaman çıkacak? Sprey aşı koronavirüsü bitirecek mi? Bakan Varank açıkladı

Bakan Varank, Nisan ayında denemelerine başlanacak olan yerli aşıyı yıl içerisinde kullanıma sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde burundan sprey olarak uygulanan 'İntranazal Covid' aşısının Faz 1 çalışmalarına çok yakında başlanacağını duyurmuştu. Peki yerli sprey aşı ne zaman çıkacak? Sprey aşı koronavirüsü bitirecek mi?

YERLİ SPREY AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı adayı Intranazali ile ilgili yaptığı açıklamada, "Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun onayı bekleniyor. Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türk bilim insanlarının yapmış olduğu girişim sonuçlanırsa dünyadaki ilk intranazal koronavirüs aşısı yapılmış olacak. Sonbahardan bu yana çok sayıda firmanın bunun üzerinde çalıştığını dile getiren Ceyhan, 11 Ocak'ta bir Amerikan firmasının ilk kez Faz-1 çalışmalarına başladığını, onun sonuçlarını beklediklerini ifade etti. Üretim verimliliği oldukça yüksek olan bu aşıdan yalnızca 1 tesiste, senede 250 milyon doz üretilebilecek.