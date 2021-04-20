Yerli su altı robotu Kaşif 2 yola çıktı!

Konuyla ilgili açıklama yapan Armelsan Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Can Emre Bakım, 'Kaşif 2’nin yerlilik oranının yüzde 65’in üzerine çıkarıldığını belirterek, “Yerli su altı robotu Kaşif 1’i Fatih sondaj gemimize göndermiştik. Kaşif 2 ise, bugün Kanuni gemisi için yola çıkıyor. Uzaktan kumandalı su altı robotlarımız, dalgıçların denizin derin noktalarında yapamadıkları operasyonları gerçekleştirmek için tasarlandılar. Bu robotlar, sondaj platformunun su altında hem gözü hem de eli ayağı olacak” dedi. 'Kaşif 2’nin sondaj platformuna farklı kameralar üzerinden aktaracağı görüntüler ile çalışmalara büyük kolaylık sağlayacağını kaydeden

Bakım, “Su altı robotunuz ayrıca kuyu başı temizleme, conta değiştirme, kesme, biçme ve bağlama işlemleri de yapmaktadır. Kaşif 2, 3 bin metre derinlikte çalışma kapasitesine sahip. Ancak ufak güncellemelerle 6 bin metreye kadar inebilecek kapasitesi de var” diye konuştu.

Söz konusu teknolojinin dünyada 2018 yılında gelişmeye başladığını anlatan Can Emre Bakım, “Türkiye Kaşif serisiyle beraber dünyada bu teknolojiyi üreten dördüncü ülke konumuna gelmiş durumda. Kaşif 1'de yerlilik yüzde 53 iken, Kaşif 2’de yüzde 65'in üzerine çıkardık” ifadelerini kullandı.