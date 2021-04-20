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Yerli su altı robotu Kaşif 2 yola çıktı!

20.04.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz’de toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedilen Sakarya Gaz Sahası’ndaki Türkali kuyularında başlanılacak çalışmalara destek vermek için yerli su altı robotu Kaşif 2, İstanbul'dan yola çıktı. Gemiyle gönderilen Kaşif 2'nin kurulumunun 10 günde tamamlanması bekleniyor.

Yerli su altı robotu Kaşif 2 yola çıktı!

Konuyla ilgili açıklama yapan Armelsan Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Can Emre Bakım, 'Kaşif 2’nin yerlilik oranının yüzde 65’in üzerine çıkarıldığını belirterek, “Yerli su altı robotu Kaşif 1’i Fatih sondaj gemimize göndermiştik. Kaşif 2 ise, bugün Kanuni gemisi için yola çıkıyor. Uzaktan kumandalı su altı robotlarımız, dalgıçların denizin derin noktalarında yapamadıkları operasyonları gerçekleştirmek için tasarlandılar. Bu robotlar, sondaj platformunun su altında hem gözü hem de eli ayağı olacak” dedi. 'Kaşif 2’nin sondaj platformuna farklı kameralar üzerinden aktaracağı görüntüler ile çalışmalara büyük kolaylık sağlayacağını kaydeden

Bakım, “Su altı robotunuz ayrıca kuyu başı temizleme, conta değiştirme, kesme, biçme ve bağlama işlemleri de yapmaktadır. Kaşif 2, 3 bin metre derinlikte çalışma kapasitesine sahip. Ancak ufak güncellemelerle 6 bin metreye kadar inebilecek kapasitesi de var” diye konuştu.

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Söz konusu teknolojinin dünyada 2018 yılında gelişmeye başladığını anlatan Can Emre Bakım, “Türkiye Kaşif serisiyle beraber dünyada bu teknolojiyi üreten dördüncü ülke konumuna gelmiş durumda. Kaşif 1'de yerlilik yüzde 53 iken, Kaşif 2’de yüzde 65'in üzerine çıkardık” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 30-40 ORANINDA TASARRUF SAĞLIYORUZ”

'Kaşif 1’i, 5 ay gibi kısa bir sürede ürettiklerini belirten Bakım, şunları söyledi:

“Kaşif 2’yi de 4,5 aylık bir sürede ürettik. Bu süre dünyada iddialı bir süre. Yabancı bir üretici, bu tarz bir teknolojiyi 44 haftalık bir sürede üretebiliyor. Kaşif 1, Fatih sondaj gemisinin altında, 2 bin 100 metre derinlikte 10 günün üzerinde kalarak Türkiye tarihi adına bir rekor kırmıştı. Sondaj gemilerinin işletme maliyetlerini azaltmaya yönelik yardımcı cihaz olarak kullanıyoruz. Yüzde 30-40 oranında tasarruf sağlıyoruz. Hem maliyet anlamında hem de stratejik anlamda avantaj sağlıyor.”

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“EN GÜÇLÜ İTİŞ VE HİDROLİK GÜCE SAHİP SU ALTI ARACI ÖZELLİĞİNE SAHİP”

'Kaşif 2’nin amacının sondaj platformunun su altında yapacağı tüm faaliyetleri gerçekleştirmek olduğunu belirten Can Emre Bakım, “Su altı robotumuz, hem görüntü aktarıyor hem de cihazın önünde bulunan robot kolları vasıtasıyla sondaj platformunun talimatları çerçevesinde kesme-biçme işlemleri ile conta değiştirme ve kuyu başı temizleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Kaşif 2, dünya üzerinde en güçlü itiş ve hidrolik güce sahip su altı aracı özelliğine sahip” dedi.

DHA

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