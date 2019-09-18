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Yerli takım uydu sistemleri TEKNOFEST'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:27 | Son Güncelleme

STM tarafından tasarlanan ilk yerli takım uyduları PiriSAT ve mini gözlem uydusu Lagari TEKNOFEST'te görücüye çıktı.

Yerli takım uydu sistemleri TEKNOFEST'te

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-STM tarafından tasarlanan ilk yerli takım uyduları PiriSAT ve mini gözlem uydusu Lagari TEKNOFEST'te görücüye çıktı. Maliyetleri daha düşük ve çalışma kapasiteleri daha yüksek olan bu iki takım uydu sistemi yakın zamanda uzaya fırlatılacak.
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) Lagari ve PiriSAT'ı anlatan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Murat İkinci, “Bizler Türkiye'nin ilk takım uydularını geliştirmiş bulunuyoruz. Bunların ilki, Lagari uydumuzun ilki 2020 Ağustos ayında inşallah uzaya fırlatılacak ve görevine başlayacak. Takım uydu konseptini diğer uydulardan ayıran en önemli özellik aslında birden fazla uydunun aynı anda aynı görev için kullanabilme kabiliyetini beraberinde getirebilmesi. Takım uydular 70 kilonun altındaki mikro uydulardan oluşacak. Bu da çok pahalı, ağır, sorun yaşanan uydular yerine daha dağınık, aynı noktadan birden fazla geçebilen bir takım uydu konseptini beraberinde getiriyor" dedi.

“BUNLARIN SAYISININ 10'LARA ÇIKMASININ ÖNÜNDE HER HANGİ BİR ENGEL YOK"
İkinci, “Ülkemizde ilk defa bu konseptte bir uydu tasarımı ve doğrulaması gerçekleştiriliyor. Bu da bizim tarafımızdan yapıldı. Bundan sonraki aşamalarda takım uyduları aslında biz ilk olarak 3 tane planladık. Ancak bundan sonraki aşamalarda eğer bundan verim alınırsa üzerindeki kamera sistemlerinden ve sensörlerden yeterince veri aldığımızı düşünürsek bunların sayısının 10'lara çıkmasının önünde her hangi bir engel yok" diye konuştu.

“DAHA KÜÇÜK, DAHA MALİYETİ AZ"
Murat İkinci, “Aslında büyük uydularda yaşanan en büyük sıkıntı tek bir uyduda her hangi bir sorun çıktığında görüntülemeyle ilgili operasyonel kabiliyetinizde bir zafiyet oluşabiliyor. Ancak takım uydu konseptinde uydular arasında bir tanesinde bir sıkıntı çıksa bile diğer uydularımız aynı görevi kesintisiz olarak yerine getirebilme kabiliyetine sahip olduğu için operasyonel anlamda bir aksamaya, bir sıkıntıya sebebiyet vermiyor. Bu çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda beraberinde çok büyük maliyet avantajı getiriyor. Dünyadaki yeni konseptte pahalı ve büyük uydular yerine daha küçük, daha maliyeti az, ama birden fazla birbirini yedekleyebilecek uydu konseptindeki takım uydular. Bunu da Türkiye'de ilk defa bizlerin gerçekleştiriyor olması, bunun tasarımını da Türkiye'de kendi mühendislerimiz tarafından yapıyor olmamız bizim açımızdan son derece gurur verici." şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

Yerli takım uydu sistemleri TEKNOFEST'teYerli takım uydu sistemleri TEKNOFEST'te

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