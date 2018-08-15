HABER

Yerli telefon firmasını ziyaret eden vekillerden yerli ürün çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:52 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, yabancı cep telefonu firmalarını hatırlatıp, Türkiye'nin de yerli ürünlerinin bulunduğunu söylemesi üzerine AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ile Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa'da üretim yapan Vestel üretim tesisini ziyaret etti.

Yerli telefon firmasını ziyaret eden vekillerden yerli ürün çağrısı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, yabancı cep telefonu firmalarını hatırlatıp, Türkiye'nin de yerli ürünlerinin bulunduğunu söylemesi üzerine AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ile Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa'da üretim yapan Vestel üretim tesisini ziyaret etti. AK partili milletvekilleri, yerli malı ürün kullanılması için halka çağrı yaptı.
AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ile Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) faaliyet gösteren firmayı ziyaret etti. Kurumun Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel ve Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, heyeti karşıladı. Murat Sarpel, yerli telefonun üretildiği bölümü gezdirerek, üretim aşaması konusunda heyettekileri bilgilendirdi.
Genel Müdür Murat Sarpel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ürünlerin tüketimine yönelik açıklamasında kurumlarının isminden söz etmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, "Son 6 senedir cep telefonunun yerlileştirilmesi için çaba içindeyiz. Bu işe inanılmaz şekilde emek ve para harcadık. Yerlilik oranını bir şekilde yükseltmeye çalışıyoruz. Katma değerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Yüzlerce insanı sadece bu konuda istihdam ediyoruz. Bu bilinirliği artırmak için katkıda bulunan sayın vekillerimiz ile başkanlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.
"DÜNYA İLE REKABET EDEN FİRMALARIN BAŞINDA"
AK Parti MKYK üyesi de olan Murat Baybatur, birçok ülkeye ihracat yapan kurumun üretim tesisinin büyük bir bölümünün Manisa'da olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu firmada üretilen ürünlerin yüzde 80'i dünyaya ihraç ediliyor. Avrupa'da o meşhur markalar içerisinde ilk 3 ve 4'te. Dolayısıyla zaten bu çıtayı aşmış, dünya ile rekabet eden firmaların en başında geliyor" dedi.
Firmanın ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığının altını çizen ayrıca Türkiye ekonomisine lokomotif olduğunu söyleyen Baybatur, "Vestel sadece kendi fabrikalarında 30 bin kişi çalıştırıyor. Yan sanayileri ile birlikte 50 bin kişilik bir aile. Bayileriyle birlikte düşünürken, bu ailenin sayısı 70 bine çıkıyor" dedi.
Yabancı marka cep telefonlarını satıp yerli üretim alacaklarını söyleyen Baybatur ile ziyarete katılan diğer milletvekilleri, halkı da yerli ürünleri kullanmaya davet etti.
HEDİYE KABUL ETMEDİLER
Konuşmaların ardından AK Partili milletvekilleri, kendilerine hediye edilmek istenen yerli marka cep telefonlarını kabul etmeyerek, ekonomiye destek olmak amacıyla parayla satın alacaklarını ifade ettiler.

FOTOĞRAFLI

Yerli telefon firmasını ziyaret eden vekillerden yerli ürün çağrısıYerli telefon firmasını ziyaret eden vekillerden yerli ürün çağrısıYerli telefon firmasını ziyaret eden vekillerden yerli ürün çağrısıYerli telefon firmasını ziyaret eden vekillerden yerli ürün çağrısı

PARTNERPlajın yıldızı o oldu!Plajın yıldızı o oldu!
Sultanbeyli'de hastane çatısında yangın (1)Sultanbeyli'de hastane çatısında yangın (1)
1 milyon ziyaretçi bekleyen Çeşme, bayrama hazır1 milyon ziyaretçi bekleyen Çeşme, bayrama hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

Kan donduran görüntü! Kedinin bacaklarını keserek öldürdüler

Kan donduran görüntü! Kedinin bacaklarını keserek öldürdüler

Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

Üniversiteli Mert'in korkunç sonu!

Üniversiteli Mert'in korkunç sonu!

MHP'li Köksal Yılmaz'dan boykot çağrısına destek! iPhone'u tekmeleyerek kırdı

MHP'li Köksal Yılmaz'dan boykot çağrısına destek! iPhone'u tekmeleyerek kırdı

Zonguldak'ta ağzından giren demir başından çıkan Minik Fırat'ın son durumu ne? 7 doktor 5 saat ameliyat etti!

Zonguldak'ta ağzından giren demir başından çıkan Minik Fırat'ın son durumu ne? 7 doktor 5 saat ameliyat etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.