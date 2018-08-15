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Yerli telefon firmasını ziyaret eden vekillerden yerli ürün çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 20:05 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, yabancı cep telefonu firmalarını hatırlatıp, Türkiye'nin de yerli ürünlerinin bulunduğunu söylemesi üzerine AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ile Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa'da üretim yapan Vestel üretim tesisini ziyaret etti.

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, yabancı cep telefonu firmalarını hatırlatıp, Türkiye'nin de yerli ürünlerinin bulunduğunu söylemesi üzerine AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ile Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa'da üretim yapan Vestel üretim tesisini ziyaret etti. AK partili milletvekilleri, yerli malı ürün kullanılması için halka çağrı yaptı.

AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ile Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) faaliyet gösteren firmayı ziyaret etti. Kurumun Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel ve Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, heyeti karşıladı. Murat Sarpel, yerli telefonun üretildiği bölümü gezdirerek, üretim aşaması konusunda heyettekileri bilgilendirdi.

Genel Müdür Murat Sarpel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ürünlerin tüketimine yönelik açıklamasında kurumlarının isminden söz etmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, "Son 6 senedir cep telefonunun yerlileştirilmesi için çaba içindeyiz. Bu işe inanılmaz şekilde emek ve para harcadık. Yerlilik oranını bir şekilde yükseltmeye çalışıyoruz. Katma değerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Yüzlerce insanı sadece bu konuda istihdam ediyoruz. Bu bilinirliği artırmak için katkıda bulunan sayın vekillerimiz ile başkanlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

"DÜNYA İLE REKABET EDEN FİRMALARIN BAŞINDA"

AK Parti MKYK üyesi de olan Murat Baybatur, birçok ülkeye ihracat yapan kurumun üretim tesisinin büyük bir bölümünün Manisa'da olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu firmada üretilen ürünlerin yüzde 80'i dünyaya ihraç ediliyor. Avrupa'da o meşhur markalar içerisinde ilk 3 ve 4'te. Dolayısıyla zaten bu çıtayı aşmış, dünya ile rekabet eden firmaların en başında geliyor" dedi.

Firmanın ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığının altını çizen ayrıca Türkiye ekonomisine lokomotif olduğunu söyleyen Baybatur, "Vestel sadece kendi fabrikalarında 30 bin kişi çalıştırıyor. Yan sanayileri ile birlikte 50 bin kişilik bir aile. Bayileriyle birlikte düşünürken, bu ailenin sayısı 70 bine çıkıyor" dedi.

Yabancı marka cep telefonlarını satıp yerli üretim alacaklarını söyleyen Baybatur ile ziyarete katılan diğer milletvekilleri, halkı da yerli ürünleri kullanmaya davet etti.

HEDİYE KABUL ETMEDİLER

Konuşmaların ardından AK Partili milletvekilleri, kendilerine hediye edilmek istenen yerli marka cep telefonlarını kabul etmeyerek, ekonomiye destek olmak amacıyla parayla satın alacaklarını ifade ettiler.

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