Yerli tıbbi cihaz üretimiyle ekonomiye 6 milyar liralık katkı

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin tıbbi cihaz harcamalarının yaklaşık yüzde 85'ini ithal ürünlere yaptığını belirterek, "Görüntüleme cihazlarının yerelleştirilmesiyle tıbbi cihaz ithalatı önemli ölçüde azaltılarak, kamu maliyesine 10 yılda yaklaşık 6 milyar liralık katkı sağlanacak." dedi.

Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı, ilaç ve tıbbi cihazda yerelleşmenin güçlü bir sağlık politikası için çok önemli olduğunu söyledi.

Aşı ve çeşitli ilaçlarda başlatılan çalışmalara tıbbi cihazda yerelleşme projesinin de eklendiğini ifade eden Koca, Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin (SEYK) en önemli gündemlerinden birinin "Tıbbi Cihaz Yerelleşme Projesi" olduğuna dikkati çekti. Koca, söz konusu projedeki önceliğin tıbbi sarf malzemeleri, cerrahi el aletleri ve görüntüleme cihazları olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin tıbbi cihazların büyük çoğunluğunun şu an için ithal olduğunu aktaran Koca, "Türkiye, tıbbi cihazların yaklaşık yüzde 85'ini ithal etmektedir. Görüntüleme cihazlarının yerelleştirilmesiyle tıbbi cihaz ithalatı önemli ölçüde azaltılarak kamu maliyesine 10 yılda yaklaşık 6 milyar liralık katkı sağlanacak." diye konuştu.