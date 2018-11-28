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Yerli tohum üreticisi çiftçilere İBB'den sertifika

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:48 | Son Güncelleme

"Sıcak İklim Tahılları Yetiştiriciliği" eğitim programını başarıyla tamamlayan 27 çiftçiye, yarın düzenlenecek 6. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal EXPO Fuarı'nda sertifikaları verilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), çiftçilere yerli tohumu tanıtmak, bilgi, beceri ve üretim kabiliyetlerini arttırmak için başlattığı "Sıcak İklim Tahılları Yetiştiriciliği" eğitim programını başarıyla tamamlayan 27 çiftçi, yarın 6. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal EXPO Fuarı'nda sertifikalarını alacak.

İBB Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tarımsal verimliliği arttırmak, yerli tohum kullanımını yaygınlaştırmak, milli tarımın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla "Yerli Tohum Milli Tarım Deneme Ekimleri Projesi" başlatıldı.

Projeyle çiftçilere yerli tohumu tanıtmak, bilgi, beceri ve üretim kabiliyetlerini arttırmak için eğitim programları hazırlandı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 27 çiftçiye yarın 6. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal EXPO Fuarı'nda sertifika verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı, Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü ve İSMEK işbirliğiyle Çatalca’da "Sıcak İklim Tahılları Yetiştiriciliği" eğitim programı düzenlendi. 16 Mart-6 Nisan'da düzenlenen eğitimlere 27 çiftçi katıldı.

Çiftçilerin bilgi, beceri ve üretim kabiliyetlerini artırmak için verilen eğitimlerde çeltik ve mısır üreticiliği, yetiştiricilik, gübreleme, ürün verimliliğini arttırmak için alınması gereken önlemler gibi konu başlıklarında dersler işlendi. Eğitimler, ziraat mühendislerinden oluşan 8 uzman tarafından verildi.

Eğitim programı kapsamında çiftçilere Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen yerli tohumlar tanıtıldı. Tohumlar hakkında teorik bilgilendirmenin yanı sıra, arazide uygulamalı eğitim de verildi. Toplamda 136 saat süren programı başarıyla tamamlayan 27 çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Sıcak İklim Tahılları Sertifikası" almaya hak kazandı. Sertifikalar, 6. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal EXPO Fuarı’nda yer alacak İBB Tarım ve Su Ürünleri standında yarın saat 12.00’da çiftçilere takdim edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle organize edilen fuar, 29 Kasım-2 Aralık'ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

Fuarda helal gıda, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami hayat ve tekstil-muhafazakar moda gibi farklı sektörlerden 250’yi aşkın ulusal ve uluslararası firma yer alacak. Dünya genelinde helal farkındalığının arttırılması amacıyla düzenlenen fuara, İBB iştirak şirketlerinden Kültür AŞ, Hamidiye AŞ, Beltur ve Halk Ekmek de katılacak.

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