Yerli tohumu yaygınlaştırmak amacıyla Silivri'de ekimler yapıldı

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarımsal verimliliği artırmak ve yerli tohumun kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere destek veriyor. İBB, bugün Silivri Gümüşyaka’da yerli tohumu yaygınlaştırmak amacıyla yerli tohum ekimi yapıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da, milli tarıma ve yerli tohuma destek verdiklerini ifade ederek, Silivri’nin İstanbul’da tarımı yaygınlaştırmak adına önemli bir merkez olduğunu söyledi.

“Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” adı altında İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, tarımsal verimliliği yükseltmek, çiftçilerin milli tohumlara yönelimini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalara başladı. İstanbul’un birçok yerinde bu çalışmaları yürüten İBB, bugün Silivri Gümüşyaka’da çiftçilerde yerli tohumu yaygınlaştırmak amacıyla çalışma ve tohum ekimi yapıldı.

YERLİ TOHUM YÜZDE 50 DAHA UCUZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ziraat Mühendisi Abdurrahman Eşref Özbey, yerli tohumun defalarca kullanabileceğini söyleyerek, dışarıdan alınan tohumlara göre yerli tohumun yüzde 40 daha ucuz olduğunu söyledi.